Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al energiei, Rick Perry, ar urma sa-si anunte demisia in noiembrie, a indicat vineri publicatia Politico, citand trei persoane informate in legatura cu planurile ministrului, relateaza Reuters. Desi contactele sale cu Ucraina l-au atras in investigatia lansata de Congresul SUA cu…

- Secretarul american al Energiei, Rick Perry, ar urma sa iși anunțe demisia in luna noiembrie, potrivit unor surse apropiate acestuia, citate de Politico, informeaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Potrivit surselor, eventuala decizie a lui Perry nu este legata de ancheta privind…

- # Șerban Valeca, prezent in SUA pentru semnarea unui document oficial. Prim-ministrul Romaniei,Viorica Dancila, a avut marți o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in cadrul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii. Cu acest prilej, a fost semnat Memorandumul de ințelegere…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, marti, cu ocazia vizitei de lucru in SUA, o intrevedere cu Secretarul General al OCDE, Angel Gurria. De asemenea, premierul s-a intalnit cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, prilej cu care a fost semnat Memorandumul de intelegere intre Guvernele Romaniei…

- Arabia Saudita va relua productia de 5,7 milioane de barili de petrol pe zi, blocata de atacuri, pana la sfarsitul lunii septembrie si a anuntat ca a reusit sa readuca livrarile de titei la nivelul celui anterior atacurilor din weekendul trecut datorita stocurilor detinute, relateaza Reuters, conform…

- Mark Esper, secretarul american pentru Aparare, a declarat luni ca atacurile recente asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita sunt fara precedent, iar Statele Unite vor lucra impreuna cu aliații sai pentru apararea ordinii, relateaza Reuters.Esper a anunțat ca „ordinea internaționala,…

- Banca franceza Natixis a anuntat luni ca nu este in negocieri privind o posibila oferta de preluare pentru subsidiara sa Coface, in care detine o participatie de aproximativ 41,7%, transmite Reuters.

- Seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif a afirmat joi, la New York, ca nu detine nicio informatie privind pierderea unei drone in Stramtoarea Ormuz, ca reactie la anuntul din aceeasi zi al presedintelui american Donald Trump, care a informat ca nava militara americana USS Boxer a doborat…