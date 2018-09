Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat, marți, in Camera Deputaților, situația evoluției pestei porcine in Romania, in timpul discursului ministrului fiind prezentate pe ecranul principal al plenului date statistice și informari legate de focare și masurile autoritaților.Citește și: Dragnea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, joi, ca Guvernul nu va interzice creșterea porcilor in gospodariile particulare, din cauza pestei porcine, insa trebuie sa se faca in condiții sanitare , de biosecuritate. 75% din porcii crescuți in gospodarii in UE sunt in Romania, a spus la randul sau…

- Petre Daea: Virusul pestei porcine africane nu intra in tara calare pe bicicleta Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat luni ca exista o dificultate in combaterea virsului de pesta porcina africana, deoarece nu are leac si nu se poate controla, pentru ca „nu vine calare pe bibicleta”, iar Romania…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarant luni ca fostul ministru al Agriculturii si comisar european Dacian Ciolos stia de pericolul pestei porcine, iar in cinci luni de la investirea sa a schimbat cinci presedinti ai ANSVA.

- „Este o dificutate de combatere. Pentru ca in momentul in care a intrat un asemenea virus intr-o zona, aici nu stii, aici nu intra pe granita cu pasaportul ca sa-l controlezi sau vine virusul calare pe bicicleta si spune alo, stai putin ca noi am dormit aici, iar noi Romania ne-am aparat prin masuri…

- Criza pestei porcine ia amploare și apar din ce in ce mai mult dovezi despre modul haotic in care autoritațile gestioneaza subiectul. Deputatul PNL de Iași Costel Alexe a facut in ultimii trei ani mai multe solicitari catre Ministerul Agriculturii, in care a cerut date despre evoluția pestei porcine…

- Ministrul Agriculturii le promite fermierilor afectati de virusul pestei porcine despagubiri. Romanii nu vor ramane fara porci din cauza virusului pestei porcine africane, pentru ca suntem in stare sa producem urgent si sa inlocuim aceste pierderi, a anuntat ministrul

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat joi, referitor la comparatia nefericita din urma cu cateva zile dintre efectele Holocaustului si cele ale pestei porcine, ca nu a vrut sa jigneasca pe nimeni, ci sa descrie durerea sufleteasca a fermierilor.