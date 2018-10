Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea a inaugurat o stație de pompare, aflata la marginea Dunarii in comuna Salcia. Stația a fost renovata complet și pusa in exploatare, pe scheletul fostului sistem de irigații aflat aici in perioada comunista. Ministrul a vorbit despre nevoia de a reinvia sistemul de…

- Ministrul agriculturii, Petre Daea, va merge maine la Bruxelles pentru discutii cu reprezentantii Comisiei Europene in vederea obtinerii fonduri suplimentare destinate despagubirii persoanelor fizice si firmelor care au avut de suferit de pe urma pestei porcine africane. Pana acum, a spus ministrul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Dea, a spus marți, in cadrul dezbaterii moțiunii simple pe Agricultura depusa de liberali, ca situația pestei porcine ”s-a exagerat pentru a da imaginea aceasta de situație pierduta de sub control”.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat duminica, la Targoviste, ca pesta porcina se raspandeste foarte repede, iar factorul uman este cel care, din nefericire, propaga acum acest virus.''Din nefericire, se propaga foarte repede si acum factorul uman este cel care duce acest virus dintr-o…

- Zi decisiva pentru agricultura romaneasca! Marți, 4 septembrie are loc Ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, pe ordinea de zi figurand și alocarea fondurilor necesare pentru plata despagubirilor catre crescatorii ai caror suine au fost sacrificate de autoritați. Ministrul Agriculturii,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus marti ca in Romania nu exista specialisti in pesta porcina africana, acesta fiind motivul pentru care au existat focare care au fost inchise si au izbucnit din nou. Fermierii cred ca virusul nu mai poate oprit decat printr-o masura extrema.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca este un mare semn de intrebare felul in care a putut intra virusul pestei porcine intr-un complex care are o singura intrare si iesire, precizand ca, in momentul de fata, opt judete sunt afectate, iar situatia cea mai severa este in judetul Tulcea.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, isi cere scuze public dupa ce a afirmat ca porcii cu pesta trebuie incinerati, iar asta "este o munca extraordinara, ca la Auschwitz". El sustine ca a vrut sa prezinte "situatia deosebit de grea cu care se confrunta in aceasta perioada crescatorii de porci" si sa…