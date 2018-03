Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a participat, marti, in satul Nou, comuna sibiana Rosia, la prima livrare de purcei de la un furnizor catre un crescator in cadrul programului guvernamental de sustinere a cresterii raselor autohtone Ma...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, nu si-a achitat impozitul pentru terenul si locuinta pe care le detine in Sisesti, Mehedinti. Datoria se ridica la 3600 de lei. Ministrul este atat de iubit in acest sat, incat oamenii sunt dispuși sa plateasca ei datoria lui Daea daca acesta nu se achita de...

- Cu referire la situația meteo: „E rau ca sa fie bine!”. Deocamdata La concurența cu bilanțul DNA, Agricultura și-a facut cunoscute cele mai importante obiective ale anului in curs. Nu intamplator ministrul Daea a ales ziua in care debuteaza inscrierile pentru cererile de acordare a subvențiilor acordate…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, pare responsabil cu buna dispoziție in Guvern și in orice situație gasește cate o vorba de duh. Intrebat cum se descurca cu circulația pe zapada și gheața, Daea a explicat ca el a fost la camp și daca nu știa cum se se fereasca de groapa și alunecuș nu ajungea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca a circulat "bine" zilele acestea prin Bucuresti, pentru ca "toata viata mea am fost pe camp si stiu cum sa ma feresc si de groapa si de alunecus". "Eu circul bine in Bucuresti, pentru ca sunt invatat cu patinajul. Toata viata mea am fost pe camp si stiu…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca perioada in care fermierii pot depune cererile pentru a primi subventiile de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (1 martie-15 mai) nu va fi prelungita.

- Depunerea cererilor de plata pentru fermieri incepe la 1 martie 2018, iar pe 15 mai, la ultima secunda, se inchid obloanele la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, adaugand ca perioada de depunere a cererilor nu se prelungeste…

- Stadiul absorbtiei fondurilor europene si plata subventiilor catre fermieri se afla printre subiectele de pe agenda conferintei de presa ce va fi sustinuta, miercuri, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. De asemenea, seful MADR va oferi detalii despre programul "Tomate romanesti",…

- "E un atac de boli foliare la orz. Nu-s probleme. E sanatos, e sanatos, are vitalitate. Nu-s probleme. Varful de crestere e bun, infratit. E in regula", a spus Petre Daea. Ministrul Agriculturii a vizitat la sfarsitul saptamanii mai multe culturi, cea de fata fiind in comuna pristol, din judetul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, face o noua declaratie spumoasa, in care isi aminteste de vremurile cand era un maestru al creionului si asternea pe hartie „exploziile interioare”, dar admite ca, „prin sita s-au mai facut gauri si nu as putea retine atat de mult”. Intr-un interviu recent acordat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, vine cu un mesaj transant pentru consumatorii romani si le sugereaza acestora sa aleaga produsele romanesti. Ministrul a marturisit intr-un interviu acordat AGREPRES ca a observat ca unele produse sunt vandute de eticheta, nu de continutul lor, iar "noi trebuie…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit, intr-un interviu pentru Agerpres, despre perioada in care „avea indemanarea creionului” si reusea sa „isi puna gandurile pe hartie”. Acesta spune cu nostalgie ca „a scrie inseamna a-ti pune sufletul pe hartie” doar ca, in prezent, mai are timp doar pentru…

- Romania va sustine mentinerea bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) dupa 2020 si a celor doi piloni din cadrul PAC, dar va spune "nu" plafonarii platilor directe, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Citeste si: Scena politica S-A IMBOGATIT: Un fost…

- Schimb de replici inedit, vineri, intre Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu și Ministrul Agriculturii, Petre Daea in subiectul....merelor romanești. In vreme ce oficialul BNR și-a exprimat ingrijorarea ca Romania importa foarte multe mere, Petre Daea i-a raspuns lui Isarescu in stilul sau...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost, sambata, la Buzau-, al saptelea judet in care a poposit Caravana ,,Alege Oaia”-, intr-o vizita care, in afara de targul propriu-zis, care a fost organizat in parcarea noului hypermarket Kaufland, de la la iesirea dinspre Ploiesti a municipiului, a mai inclus…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, sambata, 3 februarie, ca nu a existat niciun fel de criza a oualor, ci au fost „interpretari diferite și interese diferite”. „Jocul pieței a permis aceste scumpiri, dar acest mod de a caștiga rapid a fost doar efemer”, a adaugat Daea, declarandu-se mulțumit…

- Caravana Campaniei nationale de informare si promovare”Alege oaia” va ajunge in weekend la Buzau, in parcarea noului centru comercial Kaufland Unirii Sud, iar sambata va fi prezent la eveniment si Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Conform unui comunicat al MADR, vor fi amenajate…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a intalnit joi cu procesatorii si cultivatorii de orez, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta acest sector in vederea identificarii solutiilor pentru a veni in sprijinul acestora, informeaza ministerul de resort printr-un comunicat remis AGERPRES.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus duminica, intrebat cum comenteaza declaratiile presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, referitoare la faptul ca noul program de guvernare ar arata „de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”, ca ultima data cand s-a imbatat a fost in 1968.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, vrea sa salveze fabrica de zahar „Diamant” de la Oradea. acestaa declarat vineri, 19 ianuarie, ca se afla in contact cu managerul fabricii aflata in pericol de a fi inchisa, si cauta solutii impreuna cu fermierii pentru salvarea acesteia. Inchiderea fabricii de zahar…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, i-a primit la sediul instituției pe reprezentanții crescatorilor de ovine și pe cei ai marilor rețele comerciale (Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania) in data de 15 ianuarie 2018. Scopul intalnirii a fost acela de a facilita legatura…

- Plata la timp a tuturor subvențiilor pentru fermieri ramane prioritatea ministerului Agriculturii, a anunțat ministrul Petre Daea, la o emisiune TV. Acesta a subliniat ca termenul limita pana la care fermierii vor putea sa solicite subventiile la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca analizele periodice in partid devin obligatorii si necesare, iar convocarea Comitetului Executiv National al PSD pentru luni "este o secventa a preocuparii partidului privind buna desfasurare a activitatii, in vederea ducerii la indeplinire a programului…

- Iubita lui Luis Lazarus, Andreea Lazar, zisa Loulou, a cantat pentru Ministrul Agriculturii, Petre Daea, la petrecerea de Anul Nou. In timp ce interpreta o piesa populara, Loulou s-a oprit pentru a-i face o dedicatie lui Petre Daea.

- Luis Lazarus a petrecut in noaptea dintre ani la Brasov, acolo unde s-a distrat pe cinste alaturi de iubita lui, Andreea Lazar, dar si multi alti apropiati. Printre invitati s-au numarat si Ministrul Agriculturii, Petre Daea, impreuna cu sotia lui.

- Ministrul Daea contrazice afirmațiile potrivit carora ar fi participat la cea mai scumpa petrecere de Revelion. Daea a precizat ca a platit peste 4.600 de lei pentru cheful de la Poiana Brașov. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a contrazis afirmațiile aparute in mass-media cu privire la faptul ca…

- Petre Daea: Nu cresc preturile alimentelor anul viitor Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, ca preturile alimentelor nu se vor scumpi anul viitor, adaugand ca oamenii trebuie sa fie linistiti si sa aiba incredere ca lucrurile se indreapta intr-o directie buna. „Nu…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va dona joi peste 1.000 de perechi de ciorapi de lana unor centre pentru ingrijire a persoanelor varstnice din judetele Calarasi, Giurgiu si Ialomita, a anuntat ministerul.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, ii va obliga pe angajatii APIA sa returneze o parte din majorarile salariale primite in ultimii sase ani, au declarat surse din minister pentru „Adevarul“. Daea invoca un control al Curtii de Conturi, insa angajatii APIA cred ca e vorba de o razbunare a ministrului…

- Bugetul pe 2018 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a fost adoptat, joi, de Comisiile reunite pentru buget-finante din Parlament. MADR va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 23,5 miliarde de lei, cu 23,6% mai mult decat alocarea din 2017, arata datele…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, luni, ca patronatele din industria alimentara l-au asigurat ca produsele alimentare nu se vor scumpi în perioada sarbatorilor de iarna. ”Eu zic ca nu sunt motive (sa creasca preturile produselor alimentare…

- Romania a absorbit fonduri europene in valoare de 1,55 miliarde de euro in acest an prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), fața de 1,4 miliarde de euro, cat era programat, a declarat Petre Daea, ministrul Agriculturii, potrivit unui comunicat al ministerului de resort…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat vineri ca urmarește zilnic prețurile produselor alimentare, pentru ca acestea "o luasera de ințepau și tavanul", apreciind ca in prezent piața s-a stabilizat, iar "prețurile s-au potolit". "Aștept de la Consiliul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat ca urmarește zilnic prețurile produselor alimentare, pentru ca acestea "o luasera de ințepau și tavanul", apreciind ca in prezent piața s-a stabilizat, iar "prețurile s-au potolit".

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a donat joi 50 de plapumi din lana ' bine facuta de romani' unui centru de batrani din sectorul 6 din Bucuresti, urmand ca in perioada urmatoare sa fie aduse inca 20 de astfel de produse pentru a acoperi toate paturile acestui centru. "Vreau sa va spun ca…