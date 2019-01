Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea a fost miercuri in fața europarlamentarilor din Comisia de pescuit, pentru a vorbi despre prioritațile pe care Romania le are in domeniul pescuitului in mandatul președinției Consiliul Uniunii Europene. Daea a primit mai multe intrebari de la europarlamentari, iar raspunsurile sale…

- Regulamentul referitor la sistemul european de evaluare a riscurilor pe lantul alimentar, sanatatea si bunastarea animalelor, precum si protectia plantelor si carantina fitosanitara sunt temele enumerate de ministerul agriculturii Petre Daea drept prioritati pentru presedintia Romaniei la Consiliul

- Ministrul va avea intervenții in trei comisii In intervalul 22-23 ianuarie 2019, ministrul Petre DAEA va prezenta prioritațile Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, in domeniile de activitate sectoriale, in cadrul Comisiei de Mediu (ENVI), Comisiei pentru Pescuit (PECH) și Comisiei pentru…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a avut la Strasbourg intrevederi cu presedintele Comisiei pentru afaceri constitutionale din Parlamentul European, Danuta Hubner, si cu prim-vicepresedintele PE, Mairead McGuinness, pe agenda discutiilor regasindu-se, printre altele, prioritatile…

- Guvernul ungar a facut miercuri cunoscute planurile sale de a crea o noua instanta administrativa aflata in subordinea ministrului justitiei, decizie despre care opozitia de stanga afirma ca va limita independenta justitiei, relateaza agentia Reuters. Noua instanta va gestiona procesele in…

- Statele membre UE si-au dat acordul, miercuri, pentru proiectul de directiva europeana care vizeaza interzicerea anumitor produse din plastic de unica folosinta, noua etapa spre o adoptare rapida a legislatiei in domeniu. Cei 28, prin vocea ambasadorilor lor la UE, s-au pus de acord asupra…

