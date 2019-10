Stiri pe aceeasi tema

- "Lucrul cel mai important pentru Romania, la ora actuala, este pastrarea unui echilibru si a unei functionari normale a statului. Cred ca este mult mai bine sa avem un guvern care sa isi duca mandatul pana la capat si sa fie responsabil in fata alegatorilor la alegerile de anul viitor", a declarat…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, considera ca ar fi mult mai bine pentru Romania ca Guvernul actual sa isi continue mandatul pana la capat si sa raspunda in fata alegatorilor la alegerile de an...

- Motiunea de cenzura nu va trece, pentru ca n-au voturi ca sa treaca, a declarat, luni, la TVR 1, ministrul Agriculturii, Petre Daea. "Motiunea de cenzura nu trece pentru ca n-are cum sa treaca. N-au voturi ca sa treaca motiunea. Daca le au, treaba lor. Vom vedea in momentul in care pun bilele respective.…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, sustine ca, in cazul in care motiunea de cenzura va trece de Parlament, in Romania urmeaza o perioada de instabilitate, iar „oamenii vor suferi”.

- Antena 3 a prezentat o lista cu cinci parlamentari PSD care ar fi semnat motiunea de cenzura pentru daramarea Guvernului. Catalina Porumbel a prezentat numele celor cinci membrii, in emisiunea "Editie Speciala".

- Barna a reafirmat ca din punctul de vedere al Aliantei USR-PLUS motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila ar trebui depusa cat mai repede, iar semnarea de catre opozitie a pactului pentru anticipate ar grabi strangerea celor 233 de semnaturi de la parlamentari necesare pentru votarea motiunii."Obiectivul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a stabilit un calendar de negocieri privind semnarea moțiunii de cenzura, scrie Antena 3. PNL va purta negocieri cu toate formațiunile politice și...

- "Stam destul de bine cu negocierile in Parlament, suntem abia la inceput. Nu va pot spune daca am ajuns la vreun acord cu cineva, dar suntem increzatori ca vom avea majoritate. Cu toata lumea ducem negocieri, mai putin cu grupurile USR, PNL si, asa cum am auzit mai devreme, UDMR, pentru ca ei nu…