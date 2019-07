Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana i-a cerut, intr-o scrisoare, lui Petre Daea, sa corecteze cifrele raportate la producția de porumb pentru anii 2017 și 2018, existand suspiciuni ca acestea au fost umflate pentru a da bine in statisticile guvernarii PSD. Contactat de Digi24.ro, Petre Daea recunoaște existența scrisorii…

- Producția de porumb raportata de Romania a fost cea mai mare din Uniunea Europeana pe anii 2017 și 2018, iar Comisia Europeana suspecteaza ca statisticile au fost umflate din motive politice. Comisia Europeana i-a cerut ministrului agriculturii, Petre Daea, sa corecteze cifrele. Petre Daea a recunoscut…

- Semne de intrebare legate de corectitudinea datelor comunciate de guvernul Romaniei cu privire la recoltele-record au aparut in momentul in care, potrivit datelor Institutului Național de Statistica, recolta de porumb in 2018 a fost de 18,3 milioane tone, in creștere cu peste 4 milioane de tone fața…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat, pentru televiziuni, ca Romania a cerut o derogare la Comisia Europeana pentru reducerea numarului de cormorani, care se ridica in prezent la peste 100.000. “Am cerut derogare pentru ca Romania a fost singura tara (care nu a cerut…

- Rata de parasire timpurie a școlii este de peste trei ori mai mare in randul copiilor romi Salvați Copiii deschide ușa gradiniței estivale pentru 600 de copii din medii sociale vulnerabile. Datele furnizate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale arata ca procentul copiilor cu varsta intre 3-5 ani…

- 'Dupa cum vedeti sunt discutii intense in Consiliul Agriculturii despre bugetul PAC tocmai acum pe presedintia Romaniei, iar acest lucru se va decide pana la sfarsitul anului la nivelul Parlamentului European. Comisia Europeana a evidentiat importanta de a avea mai multi bani pentru fermierii mici…

- 'Grindina face in fiecare an pagube acolo unde cade. Referitor la sistemul antigrindina, nu stiu daca avem ceva de criticat. Dincolo de caderile de grindina, in Romania trebuie sa vorbim despre tornade si despre schimbari climatice si despre ce trebuie sa facem atat noi, fermierii, cat si statul.…