- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, prezent joi la Braila la deschiderea celei de-a 23-a editii a Targului National de Agricultura, a declarat ca pe 16 octombrie se va declansa campania de plati in avans a subventiilor in agricultura, in conditiile in care functionarii APIA au incheiat controalele…

- "Astazi am primit informarea de la directorul general al APIA ca ieri s-au incheiat controalele pe teren si s-a incheiat ultima etapa pregatitoare in vederea realizarii platilor in agricultura. Pentru a sti toti fermierii din Romania, ziua de 16 octombrie se declanseaza campania de plati a subventiilor…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa luni si marti, la Helsinki, la reuniunea informala a Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit) precum si la discutiile organizate in marja acestui eveniment. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa luni si marti, la Helsinki, la reuniunea informala a Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit) precum si la discutiile organizate in marja acestui eveniment, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al ministerului…

- Soiurile romanesti de rosii castiga tot mai mult teren deoarece sunt mai gustoase si preferate de consumatori, a declarat sambata ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, citat de Agerpres.

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) – Centrul Județean Calarași informeaza ca a incheiat controlul la fata locului pentru cererile unice de plata esantionate la controlul pe teren – Campania 2019. Astfel, in perioada 01 iulie – 06 august 2019, in conformitate cu Ordinul MADR nr.…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca autorizarea plaților pentru Campania 2018 continua și in perioada imediat urmatoare. In ultima luna a fost autorizata la plata suma de 10,56 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), Fondul European Agricol…