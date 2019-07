Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Poliției Romane demis,legat de cazul fetei ce a fost ucisa la Caracal Foto: Arhiva. Șeful Poliției Române, Ioan Buda a fost demis, ca urmare a modului în care a fost gestionat cazul dispariției fetei din Caracal. Ministrul de interne, Nicolae Moga, și-a motivat…

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anuntat, vineri seara, ca l-a demis pe seful Politiei Romane, Ioan Buda, ca urmare a modului in care a fost gestionat cazul disparitiei fetei din Caracal. Ministrul si-a motivat decizia prin necesitatea unor "masuri drastice" in acest caz. "Am propus demiterea sefului…

