Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a vorbit, duminica seara, in emisiunea “Subiectiv” de la Antena 3, realizata de Razvan Dumitrescu, despre ancheta in cazul polițistului din Timiș omorat in misiune. Ministrul a dat asigurari ca investigațiile sunt tratate cu seriozitate și se vor finaliza cat mai repede. “E o ancheta in curs. Sper sa fie The post Ministrul afacerilor interne, despre ancheta in cazul polițistului ucis in Timiș. Ce spune Carmen Dan despre dotarile Poliției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .