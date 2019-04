Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a precizat, joi seara, ca nu are un razboi personal cu nimeni, cu atat mai puțin cu o instituție aflata in subordinea ministerului pe care il conduce. “Nu am un razboi personal cu absolut nicio persoana, nici nu mai vorbesc ca nu am un razboi personal cu nicio…

- De ultima ora!Lucian Morar, primarul din Ulmeni se intoarce acasa dupa 10 zile de greva foamei. Vezi cine l-a convins sa renunțe momentan la greva! Dupa 10 zile de greva a foamei, primarul din Ulmeni, Lucian Morar se intoarce acasa. Acesta ne-a declarat motivul și cine l-au determinat , momentan,…

- Avand in vedere recentele discuții din spațiul public privind Direcția Generala Anticorupție (DGA), in cursul zilei de miercuri, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a avut o intalnire, la sediul DGA, cu factori de comanda, dar și cu personalul de execuție prezent in unitate, ocazie cu care a transmis…

- Ministrul de interne Carmen Dan s-a intalnit, marți, la sediul ministerului, cu veteranii de razboi ai tsructurilor de ordine publica. Ministrul le-a mulțumit veteranilor și le-a transmis un mesaj de respect, dar a ținut sa faca o referire discreta la scandalul din aceste zile provocat de șeful DGA,…

- Ministrul de interne Carmen Dan transmite, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care se arata revoltata de gestul unui judecator care a umilit, in sala de judecata, o femeie, victima a violenței domestice, doar pentru a indraznit sa zambeasca. Vreau sa trag astazi un semnal de alarma pentru toți cei…

- Dupa ce a demisionat din partidul lui Gabriel Oprea, UNPR, fostul șef al Poliției Rutiere, colonelul (r) Lucian Dinița a fost incadrat, incepand de vineri, in funcția de consilier al ministrului afacerilor interne, Carmen Dan. Potrivit fișei postului, activitatea noului consilier va viza domeniul ordinii…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anunțat, joi, ca specialiști din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și Ministerul Muncii lucreaza la un proiect de lege care sa permita nu doar achiziția de brațari electronice, ci și utilizarea acestora, astfel incat cei care comit acte de…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, le-a transmis, luni, un mesaj dur celor care sustin ca ordonanta care ar extinde termenul contestatiei in anulare la deciziile luate de completurile de 5 judecatori de la Curtea Suprema ar trebui sa aiba avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). “...o simpla…