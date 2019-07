Ministrul Afacerilor Interne a demisionat din functie

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Moga a demisionat de la Ministerul de Interne la cateva zile de la numire. Nicolae Moga a depus saptamana trecuta juramantul in functia de ministru al Afacerilor Interne. „In urma unei discutii pe care am avut-o in aceasta dimineata cu primul ministru al Guvernului Romaniei,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, impreuna cu secretarul de stat Gheorghe Nucu Marin, va merge la Caracal, pentru a se asigura ca verificarile privind modul in care au actionat politistii in cazul fetei disparute vor fi efectuate cu celeritate. "Avand in vedere gravitatea situatiei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, duminica seara, ca nu va mai candida pentru o funcție de vicepreședinte al Partidului Social Democrat, precizand ca, daca Viorica Dancila va candida pentru președinția formațiunii, o va susține."Nu vizez nicio funcție. Sunt vicepreședinte…