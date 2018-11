Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si Londra inca sunt capabile sa negocieze la sange si sa incheie un acord, in pofida apropierii datei limita privind Brexit-ul, a declarat luni ministrul german al afacerilor europene Michael Roth, cu putin timp inaintea unei reuniuni a negociatorului-sef al Uniunii Europene pentru…

- Ministrul afacerilor interne a avut o intalnire cu procurorul general interimar al Statelor Unite ale Americii, Matthew Whitaker, in contextul summitul ui UE SUA. Potrivit unui comunicat al MAI, in perioada 8 9 noiembrie a.c. ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, s a aflat in Statele Unite ale Americii,…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut, vineri, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto. In cadrul intalnirii, Meleșcanu i-a transmis omologului sau ca "urmarește cu deosebita atenție modul in care autoritațile ungare gestioneaza…

- Videoconferința cu militarii din teatrele de operatii si misiuni externe Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, și șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, s-au adresat miercuri, 24 octombrie, într-o videoconferinta, militarilor români din teatrele de operatii din…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, si seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, s au adresat miercuri, 24 octombrie, intr o videoconferinta, militarilor romani din teatrele de operatii din Afganistan, Kosovo si Bosnia si Hertegovina, precum si militarilor aflati in Polonia,…

- La Bruxelles continua reuniunea ministrilor apararii din tarile NATO, care vor discuta, printre altele, de unul din cele mai ample exercitii militare din istoria Aliantei, care se va desfasura in Norvegia. Ministrii apararii, reuniti la Bruxelles, vor evalua stadiul implementarii posturii de descurajare…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, va participa in perioada 25 septembrie - 1 octombrie, ca membru al delegatiei Romaniei condusa de presedintele Klaus Iohannis, la dezbaterile generale ale celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU care vor avea loc la sediul organizatiei, din New…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu ministrii afacerilor externe din Republica Polona, Jacek Czaputowicz, Republica Turcia, Mevluuml;t Ccedil;avuso lu cu ocazia participarii acestora la consultarile trilaterale Polonia Romania Turcia, care au avut loc in cursul zilei…