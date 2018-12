Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, efectueaza miercuri o vizita oficiala in Republica Serbia, la invitatia omologului sau sarb, Ivica Dacic, a anuntat MAE, intr-un comunicat dat publicitatii marti, scrie agerpres.ro.Citește și: Declarație SURPRINZATOARE! Simona Halep nu a mers…

- Ambasada Romaniei la Belgrad a marcat, luni seara, Ziua Naționala a Romaniei printr-o recepție oficiala organizata in saloanele elegantului hotel Hyatt Regency din capitala Republicii Serbia. Cateva sute de invitați, reprezentanți ai autoritaților din Serbia, membri ai misiunilor diplomatice acreditate…

- Este foarte important ca mandatul misiunii KFOR sa fie pus in practica in conformitate cu rezolutia 1244 a Consiliului de Securitate al ONU si ca prezenta sa in Kosovo-Metohija sa nu fie redusa, a declarat joi ministrul de externe sarb Ivica Dacic, potrivit Tanjug. In deschiderea celei de-a sase editii…

- Serbia nu isi va calca in picioare Constitutia si demnitatea prin recunoasterea statului artificial Kosovo de dragul perspectivei europene, a subliniat vineri ministrul de externe sarb Ivica Dacic, transmite Tanjug. Referitor la o declaratie recenta a parlamentarului german Peter Beyer…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, vineri, o intrevedere cu sefa Biroului Bancii Mondiale la Bucuresti, Tatiana Proskuryakova, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Seful diplomatiei romane a prezentat prioritatile viitoarei…

- Seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, considera ca ar fi o idee foarte buna acordarea a 1% din PIB pentru Ministerul Afacerilor Externe. "Asigurarea securitatii Romaniei, ca a oricarui alt stat, se bazeaza pe trei piloni fundamentali. Primul este contributia noastra la asigurarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si viceprim-ministrul si ministrul afacerilor externe al Republicii Serbia, Ivica Dacic, au avut, marti, o runda de consultari, la Timisoara, ocazie cu care cei doi oficiali au abordat premisele consolidarii relatiei bilaterale in perioada urmatoare, informeaza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti, la Timisoara, ca Uniunea Europeana se afla in prezent intr-un moment-cheie in ceea ce priveste extinderea spatiului comunitar catre tarile din Balcanii de Vest si ca detinerea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania…