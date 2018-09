Stiri pe aceeasi tema

- Teodor Melescanu, ministrul afacerilor externe, va participa in perioada 25 septembrie ndash; 1 octombrie 2018, ca membru al delegatiei Romaniei conduse de presedintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, la dezbaterile generale ale celei de a 73 a sesiuni a Adunarii Generale a ONU care vor avea loc la…

- India a anulat vineri o intalnire prevazuta intre sefa diplomatiei sale, Sushma Swaraj, si ministrul de externe pakistanez, Shah Mehmood Qureshi, in marja Adunarii Generale a ONU, una din rarele intrevederi la nivel inalt intre cele doua tari rivale, transmite AFP. Diplomatia indiana a…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu ministrii afacerilor externe din Republica Polona, Jacek Czaputowicz, Republica Turcia, Mevluuml;t Ccedil;avuso lu cu ocazia participarii acestora la consultarile trilaterale Polonia Romania Turcia, care au avut loc in cursul zilei…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a declarat, marți, ca a avut o discuție cu Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, caruia i-a explicat "foarte detaliat" punctul sau de vedere referitor la scrisoarea lui Rudolph Giuliani. "In ceea ce privește declarația pe care am facut-o mi-o mențin", a spus…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut o intrevedere astazi, 24 august 2018, cu ministrul afacerilor externe, cooperarii și Comunitații Africii de Est din Rwanda, Louise Mushikiwabo, aflata in vizita de lucru in Romania.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca pana in prezent nu exista niciun indiciu ca cetateni romani ar fi decedat sau ar fi suferit in urma incendiilor din Grecia. Melescanu a...

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca pana in momentul de fata nu sunt informatii potrivit carora ar fi cetateni romani printre victimele incendiilor de vegetatie din Grecia, adaugand ca MAE tine legatura in permanenta cu autoritatile elene.

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l a primit astazi, 26 iunie 2018, pe ambasadorul Lamberto Zannier, Inalt Comisar OSCE pentru Minoritati Nationale ICMN OSCE , in cadrul vizitei pe care oficialul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa o efectueaza in Romania, in perioada…