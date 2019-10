Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a declarat, luni, la Arad, ca si-ar dori o rezolvare pe cale diplomatica a conflictului declansat in Valea Uzului, oficialul afirmand ca asteapta de la Guvernul Romaniei si "o atitudine mai pozitiva" fata de comunitatea maghiara, pentru care…

- Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a declarat, luni, la Arad, ca este "revoltator" felul in care au fost respinse propunerile de comisari europeni facute de Romania si Ungaria, iar decizia a fost luata "din motive politice". "Consider ca este revoltator ceea ce s-a intamplat…

- Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a declarat, luni, la Arad, ca si-ar dori o rezolvare pe cale diplomatica a conflictului declansat in Valea Uzului, oficialul afirmand ca asteapta de la Guvernul

- Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a declarat, luni, la Arad, ca si-ar dori o rezolvare pe cale diplomatica a conflictului declansat in Valea Uzului, oficialul afirmand ca asteapta de la Guvernul Romaniei si "o atitudine mai pozitiva" fata de comunitatea maghiara, pentru care…

- Intrebat, luni, intr-o conferința de presa la Arad, cum comenteaza situația numirii comisarilor europeni, Szijarto Peter a spus ca ceea ce s-a intamplat in saptamanile trecute in ceea ce privește noua componența a CE este o problematica a democrației europene. „Consider ca este revoltator…

- Propunerile Romaniei și Ungariei pt. comisari europeni au fost respinse Rovana Plumb. Foto: Arhiva. Rovana Plumb si László Trócsányi, propusi de România si Ungaria pentru a deveni comisari europeni, au fost respinsi,…

- Guvernul Romaniei se imprumuta in prezent la dobanzi de doua ori mai mare fața de Ungaria și Polonia, in contextul in care Fondul Monetar Internațional (FMI) și Comisia Europeana (CE) estimeaza ca deficitul bugetar al țarii noastre va depași pragul de 3% stabilit prin tratatele europene. Mai exact,…

- Doi migranti din Irak au fost prinsi, in apropiere de Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, cand incercau sa iasa ilegal din tara, ei fiind interceptati de un echipaj de politisti pe camp, la 200 de metri de teritoriul Ungariei, anunța AGERPRES.Politistii de frontiera au desfasurat o actiune…