Ministrul afacerilor europene despre Brexit: Toate variantele sunt deschise

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de finante si vicecancelar german Olaf Scholz a declarat marti ca este "o zi amara pentru Europa" dupa ce Parlamentul britanic a respins acordul negociat cu Bruxellesul privind Brexit-ul, relateaza AFP. "Este o zi amara pentru Europa. Suntem pregatiti. Dar un Brexit dur este cea mai rea dintre…

- Intrebat daca e ingrijorat in privinta situatiei romanilor din Marea Britanie, in cazul unui "Brexit greu", Melescanu a declarat: "Daca va fi o iesire grea, va trebui sa discutam. Sunt peste 400.000 de romani care traiesc in Marea Britanie, nu sunt turisti, ei contribuie direct la bunastarea si dezvoltarea…

- Britanicii risca sa fie nevoiti sa isi modifice obiceiurile alimentare in cazul unei iesiri haotice din Uniunea Europeana, care ar complica aprovizionarea cu produse proaspete provenite de pe continent, informeaza un articol publicat vineri in cotidianul britanic The Times, relateaza Agerpres.Potrivit…

- Ministrul britanic pentru relatia cu parlamentul, Andrea Leadsom, a evocat joi ca posibila alternativa la un Brexit fara un acord cu UE o iesire din UE printr-un ''Brexit negociat fara acord'' (managed...

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a exclus miercuri orice renegociere a acordului referitor la Brexit, in contextul in care Theresa May, sefa guvernului britanic, este amenintata de un vot de neincredere din cauza acestui text, transmite AFP. Theresa May 'se va intalni…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut marti, la Bruxelles, intrevederi cu secretarul general al Consiliului UE si cel al Parlamentului European (PE), Jeppe Tranholm-Mikkelsen si Klaus Welle, si cu presedintele Comisiei buget din PE, Jean Arthuis, fiind discutat contextul…

- Ministrii afacerilor europene ai Celor 27 au dat unda verde, luni, proiectului de acord cu privire la Brexit, a declarat, la finalul reuniunii de la Bruxelles, ministrul austriac Gernot Bluemel, a carui tara detine presedintia in exercitiu a Consiliului UE, transmite AFP. 'Prima etapa…

- Uniunea Europeana si Londra inca sunt capabile sa negocieze la sange si sa incheie un acord, in pofida apropierii datei limita privind Brexit-ul, a declarat luni ministrul german al afacerilor europene Michael Roth, cu putin timp inaintea unei reuniuni a negociatorului-sef al Uniunii Europene pentru…