'Ma tem ca USS Boxer a doborat una din propriile drone, din greseala', sustine Araghchi intr-un mesaj scris in limba engleza pe Twitter, facand referire la nava amfibie care, potrivit presedintelui american Donald Trump, a doborat o drona iraniana joi deasupra stramtorii Ormuz.



'Nu am pierdut nicio drona in stramtoarea Ormuz sau altundeva', asigura ministrul iranian.



Donald Trump declarase joi ca USS Boxer a doborat o drona iraniana care se apropiase periculos de mult de acest vas, dupa ignorarea mai multor apeluri de a se indeparta.



Potrivit presedintelui american,…