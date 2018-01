Stiri pe aceeasi tema

- Radu Stefan Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri in Guvernul Dancila, este senator aflat la al doilea mandat, ales sub sigla PSD si a fost prefect al judetului Prahova timp de noua luni. In ianuarie 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata alaturi de fostul sau partener de afaceri, Mihai…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca nu stia ca Radu Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri, este trimis in judecata, dar ca aproape nu exista om politic fara un dosar pe cap si trebuie sa functioneze prezumtia de nevinovatie

- Senator PSD de Prahova Radu Oprea (47 de ani) a fost desemnat de conducerea partidului pentru postul de ministru pentru Mediul de Afaceri, in locul lui Ilan Laufer. Radu Oprea este vicepreședinte PSD Prahova și a fost trimis in judecata in 2016 de Parchetul General pentru evaziune fiscala și spalare…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca nu stia ca Radu Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri, este trimis in judecata, dar ca aproape nu exista om politic fara un dosar pe cap si trebuie sa functioneze prezumtia de nevinovatie.Intrebat ce parere are…

- Intrebat ce parere are despre faptul ca PSD l-a desemnat pe Radu Oprea pentru functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, in conditiile in care acesta este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani, Calin Popescu Tariceanu a replicat: "Imi dati o informatie in premiera. Nu stiu,…

- Întrebat daca este de acord cu învestirea în funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri al lui Radu Oprea, având în vedere ca acesta este trimis în judecata pentru evaziune fiscala și spalare de bani,

- CINE ESTE RADU OPREA. Senatorul Ștefan-Radu Oprea (47 de ani), propunerea PSD pentru Mediul de Afaceri, este absolvent al Facultatii de Utilaj Tehnologic (Universitatea de Petrol si Gaze, Ploiesti) in 1994, si al Institutului National de Administratie (2009). In trecut, el a fost si prefect…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, magistratii Silvia Cerbu, Daniel Gradinaru si Simona Cirnaru vor redeschide dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70…

- S a stabilit un nou termen in dosarul in care Geanina Terceanu, fost judecator al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru luare de mita. Cauza se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Noul termen a fost programat pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a decis ca omul de afaceri Sorin Strutinsky sa ramana sub control judiciar. Decizia a fost luata in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, in prezent aflat in Madagascar, a fost arestat preventiv in lipsa."In baza art. 362 alin.…

- snlo Trei avocati au fost trimisi in judecata de procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar de conflict de interese. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis, vineri, AGERPRES, Ana-Aura…

- Procurorii Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata a inculpaților in dosarul care a vizat modul in care au fost ...

- Trei avocati au fost trimisi in judecata de procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar de conflict de interese. Potrivit unui...

- Infrangere definitiva pentru Gheorghe Feieș, primarul orașului Sebiș, in lupta sa cu Agenția Naționala de Integritate (ANI). In luna mai a anului 2014, ANI a stabilit ca Gheorghe Feies s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 17 iunie 2008-22 aprilie 2013, intrucat, simultan cu funcția…

- "Am vazut știrile aparute despre pretinsa mea fuga din țara. Intr-adevar nu ma aflu in țara, lucru pe care l-am adus la cunoștința instanței, dar țin sa precizez ca nu se pune problema sa fi fugit din țara, așa cum nu se pune problema sa ma gandesc sa fug in viitor. Ma confrunt cu o situație personala,…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica, trimisa in judecata in mai multe dosare, a plecat in Costa Rica si nu s a mai prezentat la procese, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor, Alina Bica nu s a prezentat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in care este judecata…

- Potrivit surselor, Alina Bica nu s-a prezentat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in care este judecata alaturi de fostul ministru Adriean Videanu, iar avocatul acesteia ar fi anuntat in sala de judecata ca este plecata in Costa Rica unde intentioneaza sa lucreze ca avocat.…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica, trimisa in judecata in mai multe dosare, a plecat in Costa Rica si nu s-a mai prezentat la procese, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor, Alina Bica nu s-a prezentat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in…

- Inspectoratul Judetean de Politie Constanta a dispus masurile necesare pentru punerea in executare a mandatului de arestare preventiva emis miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe numele fostului primar Radu Mazare. "La data de 10 ianuarie, in jurul orei 16,00, la nivelul…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa maxima intr-un dosar de trafic de influenta si spalare de bani. Valcov a fost trimis in…

- Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de casatie si Justitie. Potrivit CV-ului sau, Simona Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in 1988 si a fost jurisconsult, judecator la Judecatoria Sector 1 si la Tribunalul Bucuresti,…

- Ea a fost aleasa cu 11 voturi pentru și 8 impotriva. Judecatoarea Simona Camelia Marcu a fost singurul magistrat care si-a depus candidatura pentru funcția de președinte al CSM. Este membru al Consiliului din partea Inaltei Curti de Casatie si Justiție, unde a activat ca judecator la…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au stabilit primul termen intr un dosar in care este contestata o solutie de neurmarire netrimitere in judecata primita de mai multe persoane, printre acestea aflandu se si Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta. Initial,…

- Fostul primar al Constantei Radu Mazare, in cazul caruia Politia s-a sesizat pentru ca nu s-a prezentat, sambata, la Politia Constanta, in cadrul controlului judiciar, a plecat in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic. Potrivit reprezentantilor Politiei Romane, sambata, in jurul…

- Unsprezece persoane, suspectate ca au constituit o grupare organizata specializata in inselarea firmelor de inchirieri masini din Germania si Spania, producand un prejudiciu de peste 350.000 de euro, au fost trimise in judecata de catre procurorii Parchetului General. Suspectii inchiriau masini de…

- Judecatorul Ionut Mihai Matei, seful Structurii de Securitate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, a decis ca atat Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, cat si omul de afaceri Sorin Strutinsky sa ramana sub control judiciar. Totodata, instanta a respins…

- Tudorel Dobre, prim vicepresedintele Uniunii Camerelor de Comert Bilaterale din Romania, presedintele Camerei de Comert Bilaterale Romania Kuweit, avocat suspendat in cadrul Baroului Bucuresti, se va afla azi in fata judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. In concret, Tudorel…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca fosta judecatoare Camelia Bogdan sa fie sancționata disciplinar pe o perioada de șase luni dar sa fie fi reprimita in magistratura. ICCJ a decis ca Bogdan sa fie mutata disciplinar pe o perioada de 6 luni, la Curtea de Apel Targu Mures, incepand cu data…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca fosta judecatoare Camelia Bogdan sa fie fi reprimita in magistratura. ICCJ a decis ca Bogdan sa fie sancționata prin mutarea disciplinara pe o perioada de 6 luni, la Curtea de Apel Targu Mures, incepand cu data de 15 ianuarie 2018. Dintre cei 5 judecatori,…

- Avocatul Grupului de Investigații Politice a susținut, in fața judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție, motivele pentru care judecatoarea Camelia Bogdan trebuie exclusa din magistratura. Iata mai jos motivele și argumentele invocate de avocatul GIP, Costel Galca, in fața judecatorilor…

- Un om hatru de pe Valea Muntelui, șef de administrație locala, spunea, acum cateva zile, ca primarii au ajuns sa se imparta in doua categorii: cei care sunt deja la pușcarie și cei care vor ajunge. Anul judiciar 2017 ii cam da dreptate: 4 primari sau foști primari și-au pierdut libertatea, iar alții…

- Florin Carciumaru, președintele PSD Gorj, totodata senator, a fost citat astazi martor in procesul de corupție al fostului parlamentar social-democrat Toni Grebla, aflat pe rolul Inaltei Curți de Casație și Justiție. De altfel, inculpatul Grebla a cerut instanței inca din octombrie anul trecut…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie l-au condamnat pe fostul deputat PSD Cristian Rizea la 4 ani si 8 luni. Fostul parlamentar a fost gasit vinovat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. Lucian Coltea, cetatean american, acuzat de savarsirea infractiunilor…

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat, joi, de Inalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani și 8 luni inchisoare cu executare pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de influența, spalare de bani și influențarea declarațiilor. Cristian Rizea a primit 3 ani pentru spalare de bani,…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta joi sentinta in prima instanta in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. In acelasi dosar a fost judecat Lucian Coltea, cetatean american,…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau, Cristinel Bigiu, si omul de afaceri Gheorghe Doloiu au fost achitati in dosarul ”Mita la Interne”. Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nu este definitiva si poate fi atacta cu apel.

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau, Cristinel Bigiu, și omul de afaceri Gheorghe Doloiu au fost achitați in dosarul ”Mita la Interne”. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție nu este definitiva si poate fi atacta cu apel. Magistrații ICCJ, care judeca dosarul celor doi buzoieni, au…

- Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție urmeaza sa se pronunțe marți, în prima instanța, în dosarul în care fostul ministru Cristian David a fost acuzat de DNA ca ar fi primit o mita de 500.000 de euro.

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, este asteptata in fata Completului de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), care judeca un nou termen al dosarului in apel in care aceasta fusese trimisa in judecata pentru o presupusa mita de 17.500 de euro, pentru ca ulterior, dupa ce completul…

- Omul de afaceri Tiberiu Urdareanu este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pentru a fi audiat in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza agerpres.ro. Tiberiu Urdareanu…

- Decizia instantei supreme, de a respinge contestatia lui Liviu Dragnea la punerea sub sechestru a bunurilor, este una partial nelegala, sustine avocatul presedintelui PSD, Flavia Teodosiu. "Din punctul meu de vedere, o vad partial nelegala. Noi am mai invocat niste aspecte care erau obligatoriu…

- "Din punctul meu de vedere, o vad partial nelegala. Noi am mai invocat niste aspecte care erau obligatoriu a fi admise. Procurorului i s-a spus clar ca pune sechestru pe niste bani pe care i-am incasat acum doi ani si nu ii mai am de un an. Asta era perfect admisibila", a declarat avocatul Flavia…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: ​In cursul zilei de astazi, 29 noiembrie 2017, in urma sesizarii formulate de ministrul de interne, s-a constituit o echipa…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta miercuri sentinta in prima instanta in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor, informeaza agerpres.ro. In acelasi dosar a fost judecat…

- Puiu Popoviciu, aflat la Londra, a depus contestatia in anulare - o cale extraordinara de atac - in 30 august, avand initial ca termen de judecata data de 20 octombrie, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Cauza a fost insa amanata pentru 3 noiembrie. Impotriva hotararilor penale definitive se poate…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins, ca neintemeiata, contestatia depusa de omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu prin care acesta solicita anularea condamnarii de 7 ani inchisoare primita in dosarul Baneasa, informeaza Agerpres.ro. Reamintim ca, pe 3 august, Puiu Popoviciu…

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, le-a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sa-i fie ridicata masura controlului judiciar, sustinand ca aceasta este o povara pentru el."Vreau sa fiu luat in seama la egalitate cu ceilalti inculpati din dosar. S-a spus…

- Dan Sova a continuat activitatea infractionala in mod „voit si constient” din postura de senator, desi stia ca legislatia a fost modificata si prevedea pedepse mai mari pentru fapte penale comise de demnitari, se arata in motivarea sentintei de condamnare pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Marius Dan Foitos, Angela Dragne si Dan Andrei Enescu, toti magistrati ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, au decis ca Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si ex consilier al lui Radu Stefan Mazare in perioada in care acesta a fost edilul…

- Judecatorii din Constanta au respins actiunea Primarului municipiului si a Municipiului Constanta, ca fiind prescrisa. Altfel spus, chiar daca era indreptatita, actiunea a fost promovata in instanta mult prea tarziu Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au admis, in principiu,…