Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii și Inovarii, Nicolae Hurduc, a spus ca 2019 este primul an din ultimii zece in care bugetele proiectelor de cercetare contractate nu au fost diminuate, iar rectificarea bugetara pe 2019 nu a afectat in niciun fel cercetarea, anunța MEDIAFAX.„Din anul 2009 si pana acum,…

- "Spre deosebire de Dragnea, care era mult mai tacut, Dancila reactioneaza in felul ei, nu cred ca presedintele e in cea mai confortabila situatie, mi-aduc aminte cand reactiona Ponta, nu-mi convenea. Viorica nu se lasa sa fie un sac de box in mod neconditionat si reactioneaza, dupa cum vedeti”, a…

- Personalitați din diverse domenii au luat parte luni, 23 septembrie, la ceremonia de deschidere a noului an universitar al Universitatea Politehnica din București (UPB). Rectorul Mihnea Costoiu l-a invitat pe buzoianul Silvian Irimia pe aceeași scena pe care au vorbit ministrul Cercetarii și Inovarii,…

- "Luam astazi inca o masura pentru sprijinirea agricultorilor romani aflati constant in atentia Guvernului, avand in vedere si contributia importanta adusa de acest sector la cresterea economiei. Astfel, acordam un ajutor financiar in limita a 37 milioane de lei pentru apicultorii afectati de fenomene…

- PSD a decis, luni, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National care a durat pana seara tarziu, ca premierul Viorica Dancila trebuie sa vina in fata Parlamentului, pentru a cere un vot de incredere. Pana in acel moment, social-democratii oscilau intre a restructura Guvernul sau a astepta motiunea…

- "Ce se intampla la momentul actual este faptul ca avem un cadru legislativ si niste norme legislative care nu se potrivesc cu realitatea. Si atunci este clar ca ceea ce nu se potriveste cu realitatea nu putem aplica in ceea ce priveste decontarea navetei pentru elevi. Fenomenul care se produce acum,…

- ”In medie salariile nete ale bugetarilor sunt duble fata de cele din sectorul privat. DUBLE! Dar comparatia nu este corecta. Nu surprinde toate informatiile. Bugetarii primesc tichete de vacanta, tot felul de sporuri, zile libere si cel mai important siguranta ca indiferent de cat prost isi fac meseria…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, considera ca tinerii care se înscriu în Programul Oficial de Internship al Guvernului ar trebui sa fie angajați în administrație fara examen.“Ar trebui schimbat ceva și în cadrul legislativ actual. Adica dupa aceste…