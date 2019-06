Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, s-a prezentat, vineri, la Curtea de Apel Bucuresti, pentru a-si sustine contestatia fata de controlul judiciar dispus de DIICOT in dosarul in care este acuzat de divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, in cazul publicarii pe Facebook…

- Deputatul PSD Violeta Radut a anuntat pe pagina personala de Facebook, faptul ca toti teleormanenii care au depus cererile de restituire a taxei auto si-au primit banii inapoi. Violeta Radut ii sfatuieste pe cei care au platit taxa si nu au facut demersurile pentru recuperarea banilor sa faca imediat…

- Scutirea de impozit pe venit a angajaților din sectorul IT este o masura buna, care in timp a dus la dezvoltarea acestui domeniu, spune ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, precizand ca a avut discuții cu patronatele din mai multe domenii, cum ar fi industria textila și industria prelucratoare,…

- Comisarul european Corina Crețu, candidat Pro Romania la europarlamentare, a transmis duminica, pe Facebook, ca ministrul PSD al Finanțelor, Eugen Teodorovici, minte atunci cand ii aduce acuzații.„Referitor la acuzațiile domnului Orlando Teodorovici aș dori sa fac urmatoarele precizari: la…

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, îl desființeaza pe Drganea dupa ultimul interviu. ,,Daca nu e dus complet cu pluta înseamna ca își joaca ultima carte: ori la bal, ori la spital!'', scrie, pe Facebook, Gelu Diaconu.

- Persoanele fizice care depun Declaratia unica mai devreme nu vor beneficia de bonificatiile promise de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, afirma senatorul PNL Florin Citu. Potrivit acestuia, in buget nu au fost incluse sumele aferente pentru acordarea reducerii de 5% din impozitul pe…

- "Sambata am fost la Iasi, orasul despre care Nicolae Iorga spunea in 1937 ca "este mai mult decat o ilustra capitala a Moldovei'. Am avut discutii foarte interesante si aplicate cu reprezentantii mediului de afaceri local care mi-au impartasit atat ideile, parerile si solutiile pe care le au pentru…

- Iata ce scrie Florin Cițu pe pagina sa de Facebook: ”Dati-l jos pe Orlando! Saptamana viitoare depun o motiune simpla la Senat prin care cer demiterea lui Eugen Teodorovici. Opinia mea sustinuta de argumente despre cel mai slab ministru de finante din istoria post decembrista, o stiti deja. In aceasta…