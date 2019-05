Ministru turc: Forțele guvernamentale siriene trebuie să înceteze ofensiva din nord-vestul Siriei Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a declarat ca forțele guvernamentale siriene ar trebui sa înceteze atacurile din zona de nord-vest a țarii, potrivit agenției Anadolu, citata de Mediafax. Armata siriana, sprijinita de Rusia, a lansat operațiuni la sol saptamâna aceasta în zona Idlib, controlata de rebeli. Ministrul turc a declarat vineri ca aceste forțele guvernamentale ar trebui sa ramâna în teritoriile stabilite în cadrul unui acord semnat în Kazahstan, pentru a evita ca civilii sa fie uciși. &"Problemele de ordin umanitar devin mai… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

