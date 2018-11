Yoshitaka Sakurada, 68 de ani, este directorul adjunct al unitatii de strategie pentru securitate informatica a guvernului si de asemenea, ministrul Jocurilor Olimpice si Paralimpice, pe care Tokio le va organiza in 2020. In cadrul unei sesiuni intr-o comisie parlamentara, miercuri, ministrul si-a recunoscut lacuna: "De la varsta de 25 de ani, am recurs intotdeauna la angajatii mei sau la secretari, asa ca nu am folosit niciodata un calculator".

De asemenea, el a parut putin pierdut atunci cand a fost intrebat daca in centralele nucleare au fost folosite chei USB.

"Este incredibil…