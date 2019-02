Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Venezuelei, Jorge Arreaza, s-a intalnit recent in doua randuri la New York cu reprezentantul special al SUA pentru Venezuela, Elliott Abrams, a declarat presedintele venezuelean Nicolas Maduro intr-un interviu acordat agentiei de presa AP, relateaza AFP. "Cu Elliott Abrams, noi…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, l-a avertizat marti pe omologul sau american, Mike Pompeo, impotriva "recurgerii la forta" in Venezuela, a informat Moscova, in contextul in care Washingtonul vorbeste despre o interventie militara, transmite AFP. In cursul unei discutii telefonice purtate "la…

- Presedintele interimar autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a cerut guvernelor Uniunii Europene sa mentina presiunea asupra presedintelui Nicolas Maduro, potrivit sefului diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, informeaza joi Reuters. "I-am spus, care este mesajul dumneavoastra pentru…

- Administrația de la Paris a transmis miercuri ca președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, ignora apelurile facute de mai multe țari pentru organizarea unor noi alegeri prezidențiale, problema ce va fi discutata joi de catre miniștrii de Externe ai Uniunii Europene, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Miniștrii…

- Presedintele Nicolas Maduro a dat asigurari ca Venezuela isi va achita datoriile externe, liderul de la Caracas afirmand intr-un interviu acordat miercuri agentiei ruse de presa RIA, preluata de Reuters, ca tara sa isi onoreaza intotdeauna obligatiile. Maduro a raspuns astfel unei intrebari referitoare…