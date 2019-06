Conform declaratiei de avere a lui Tudorel Toader, actualul rector al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza", in perioada in care a fost ministru al Justitiei ar fi castigat, in medie, 65.000 de lei pe luna. De asemenea, fostul ministru are in proprietate mai multe autoturisme si terenuri, dobandite fie prin cumparare, fie prin mostenire, dar si trei conturi pe numele sau, in euro, dolari si lei, rectorul reusind „sa puna deoparte", (...)