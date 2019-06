Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, in aceeași zi in care au loc alegerile europarlamentare, romanii sunt chemați la urne pentru a vota și la referendumul pentru justiție convocat de președintele Klaus Iohannis. Pentru acest referendum, alegatorii vor primi doua buletine de vot, fiecare conținand o intrebare. Unul din factorii…

- Duminica viitoare sunt alegerile europarlamentare. Concomitent, se desfașoara și un Referendum pe tema justiției inițiat de președintele Romaniei Klaus Iohannis. Alegerile europarlamentare din acest an au o tripla miza: blocarea abuzurilor PSD din Justiție prin Referendum, o reprezentare corecta a Romaniei…

- Ministerul Afacerilor Externe a publicat lista sectiilor de vot din strainatate pentru alegerile europarlamentare care au loc pe 26 mai. Romanii din diaspora pot vota la europarlamentare in 441 de sectii deschise in afara tarii, un numar record fața de alegerile alegerile anterioare pentru Parlamentul…

- „In aceasta perioada preelectorala au fost o serie de dezbateri cu privire la aceste bannere si alte materiale publicitare utilizate de partidele politice in activitatea de promovare, dar incepand cu prima zi de campanie electorala, 27 aprilie, regulile se vor schimba. In sensul in care in data de…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare incepe sambata, 27 aprilie 2019. Biroul Electoral Central a admis candidaturile a 13 formatiuni politice si a trei candidati independenti. In cadrul unei coferinte de presa a PSD Dambovita, deputatul Carmen Holban a vorbit despre candidatii…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca Legea referendumului "prevede expres" ca, in conditiile in care alegerile europarlamentare si referendumul anuntat de presedinte sunt organizate in aceeasi zi, ele se desfasoara in aceeasi sectie de votare, subliniind ca afirmatiile sefului de campanie…

- PSD vrea sa organizeze secții separate pe 26 mai, când vor avea loc alegerile europene și referendumul pe justiție, confirma și deputatul PSD Catalin Radulescu, într-un interviu la RFI. El susține ca nu va fi o problema daca oamenii se vor deplasa 10-20 de metri.Radulescu a mai susținut…

- Traian Basescu deschide lista candidatilor Partidului Miscarea Populara la alegerile pentru Parlamentul European Colegiul National al PMP a votat lista celor 43 de candidati pentru Parlamentul European. Toti cei care se afla pe aceasta lista sunt exclusiv membri ai PMP si ocupa functii la nivel de partid.…