Stiri pe aceeasi tema

- "Franta este omul bolnav al Europei, trage in jos Europa, in timp ce Polonia este un punct luminos", a declarat Jacek Czaputowicz la postul de televiziune Polsat News, conform revistei Paris Match. "Atacul terorist de la Strasbourg arata ca ceva nu functioneaza in Franta; la fel, protestele din ultimele…

- Franta este "omul bolnav al Europei", iar Comisia Europeana tolereaza depasirea deficitului bugetar rezultat in urma deciziei Administratiei Emmanuel Macron de a face concesii in contextul protestelor miscarii "Vestele galbene", crede ministrul polonez de Externe, Jacek Czaputowicz.

- Ministrul de externe polonez, Jacek Czaputowicz, a acuzat vineri Franta ca 'incalca legislatia europeana' prin nerespectarea regulii de mentinere a deficitului public sub pragul de 3% din PIB, transmite AFP, citata de Agerpres.'Franta incalca legislatia europeana si Comisia Europeana inchide…

- Ministrul de externe polonez, Jacek Czaputowicz, a acuzat vineri Franta ca 'incalca legislatia europeana' prin nerespectarea regulii de mentinere a deficitului public sub pragul de 3% din PIB, transmite AFP. 'Franta incalca legislatia europeana si Comisia Europeana inchide ochii', a…

- Franta este ''omul bolnav al Europei'' si problemele sale cauzeaza turbulente pentru Uniunea Europeana, a afirmat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, care a evocat miscarea 'vestelor galbene' si recentul atentat jihadist de la Strasbourg soldat cu cinci morti, printre care un polonez,…

- Franta este ''omul bolnav al Europei'' si problemele sale cauzeaza turbulente pentru Uniunea Europeana, a afirmat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, care a evocat miscarea 'vestelor galbene' si recentul atentat jihadist de la Strasbourg soldat cu cinci morti, printre

- Franta este ''omul bolnav al Europei'' si problemele sale cauzeaza turbulente pentru Uniunea Europeana, a afirmat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, care a evocat miscarea 'vestelor galbene' si recentul atentat jihadist de la Strasbourg soldat cu cinci morti,…

- Comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, a afirmat ca Franta nu va beneficia de un tratament preferential, in raport cu Italia, in cazul unui derapaj al deficitului bugetar ca urmare a masurilor adoptate in ultimele zile in incercarea de a calma "Vestele galbene", informeaza…