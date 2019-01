Ministru: Londra are optiunea legii martiale in caz de Brexit fara acord, dar nu intentioneaza sa faca uz de ea

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie are optiunea de a institui legea martiala pentru a calma tulburarile civile care ar putea aparea in cazul unui Brexit fara acord, dar nu asupra acestui lucru este concentrata atentia guvernului, a declarat duminica ministrul sanatatii, Matt Hancock, relateaza Reuters preluata de Agerpres.…

- Sunday Times a citat oficiali sub protectia anonimatului care afirmau ca guvernul a examinat prerogativele aflate la indemana sa in caz ca un Brexit fara acord s-ar transforma in nesupunere civila, inclusiv legea martiala, interdictii de circulatie si folosirea armatei pentru a calma eventualele proteste.…

- Marea Britanie are opțiunea de a institui legea marțiala pentru a calma tulburarile civile care ar putea aparea în cazul unui Brexit fara acord, dar nu asupra acestui lucru este concentrata atenția guvernului, a declarat duminica ministrul sanatații, Matt Hancock, relateaza Reuters.Sunday…

- Marea Britanie are optiunea de a institui legea martiala pentru a calma tulburarile civile care ar putea aparea in cazul unui Brexit fara acord, dar nu asupra acestui lucru este concentrata atentia guvernului, a declarat duminica ministrul sanatatii, Matt Hancock, relateaza Reuters. Sunday…

- Uniunea Europeana a anuntat ca Marea Britanie ar putea avea un nou acord Brexit, dupa ce Parlamentul britanic l-a respins in mod coplesitor pe cel negociat de premierul Theresa May, dar numai daca Londra isi schimba cerintele cheie, relateaza Reuters.

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters, relateaza Agerpres.''Cu numai cateva saptamani inainte…

- Premierul britanic Theresa May și Uniunea Europeana pun in scena un acord de Brexit care va condamna Regatul Unit la statutul de colonie, a declarat marți fostul ministru de externe de la Londra, Boris Johnson, potrivit Reuters.

- Marea Britanie urmeaza sa angajeze inca 1.000 de persoane in cadrul personalului diplomatic deoarece isi propune sa-si extinda legaturile cu tari din intreaga lume dupa Brexit, potrivit unor extrase dintr-un discurs pe care ministrul britanic de externe Jeremy Hunt il va rosti miercuri, relateaza Reuters.…