Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a anuntat miercuri ca nu se prezenta joi la o audiere parlamentara privind modul in care a gestionat raportul de ancheta asupra ingerintelor ruse in alegerile prezidentiale din 2016, lasand sa se intrevada o disputa apriga cu democratii in Congres, relateaza…

- Președintele Donald Trump a jurat miercuri sa lupte împotriva oricaror eforturi ale democraților din Congres sa îl demita, dupa ancheta procurorului special Robert Mueller, promițând sa se adreseze Curtii Supreme de Justitie, chiar daca Constituția americana ofera Congresului autoritate…

- Presedintele Comisiei Juridice a Camerei Reprezentantilor din Congresul american, democratul Jerry Nadler, l-a convocat pe Don McGahn, fost consilier la Casa Alba, pentru a depune marturie in legatura cu posibila obstructionare a justitiei de catre presedintele Donald Trump in ancheta condusa de procurorul…

- Democrații americani ramân divizați duminica asupra riscurilor politice a unei proceduri de destituire a președintelui Donald Trump pentru obstrucționarea justiției, un delict pe care ei îl cred dovedit de raportul procurorului special Robert Mueller, relateaza AFP. Tabara republicanilor…

- ”Caut sa adun toate informatiile” cu privire la ”originile si desfasurarea unor activitati (in domeniul) informatiilor impotriva campaniei Trump in 2016”, a declarat Bill Barr intr-o audiere in Senat.”Cred ca s-a facut spionaj. Problema este sa stabilim daca acest lucru era justificat.…

- O comisie a Congresului american a angajat miercuri o procedura judiciara cu caracter obligatoriu pentru a obtine raportul integral al anchetei asupra ingerintei ruse in prezidentialele din 2016, potential daunatoare lui Donald Trump, in locul versiunii revizuite in prezent la Ministerul Justitiei,…

- O comisie a Congresului american a angajat miercuri o procedura judiciara cu caracter obligatoriu pentru a obtine raportul integral al anchetei asupra ingerintei ruse in prezidentialele din 2016, potential daunatoare lui Donald Trump, in locul versiunii revizuite in prezent la Ministerul Justitiei,…

- Democratii din Camera Reprezentantilor au introdus vineri rezolutia, facand astfel primul pas in contestarea dorintei presedintelui republican de a lua bani alocati de Congres pentru alte activitati si de a-i folosi pentru a finanta constructia zidului. Nancy Pelosi este increzatoare ca rezolutia…