- Unul dintre membrii importanti ai coalitiei de guvernare din Israel, ministrul de finante Moshe Kahlon, a declarat ca premierul Benjamin Netanyahu ar fi constrans sa demisioneze daca ar fi inculpat, pentru ca in caz contrar partenerii sai ar determina caderea coalitiei, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. …

- Viitorul pare sumbru pentru premierul israelian, Benjamin Netanyahu, dupa spusele unui apropiat de-al sau. Inconjurat de un imens scandal de corupție, demnitarul și-ar putea pierde funcția, in cazul in care acesta va fi inculpat. Susținerea politica a prim-ministrului se clatina puternic, daca sursa…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acuzat politia ca face presiuni asupra martorilor cu intentia de a-l „murdari“, in contextul intensificarii anchetelor de coruptie care il vizeaza.

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit, luni, cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, pentru a cincea oara in ultimul an. Acesta a declarat ca palestinienii ar urma sa se intoarca la masa negocierilor, insa in caz contrar, acesta a avertizat ca nu va exista pace.

- Premierul israelian a fost chestionat de politie, pentru posibila implicare intr-un caz de coruptie. Politistii au mers la locuinta lui Benjamin Netanyahu, unde a fost chestionata si sotia lui, Sara. Audierile au avut loc separat.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si sotia sa au fost audiati vineri dimineata de politie, într-un dosar de coruptie, în care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara, Bezeq.

- Premierul din Bulgaria Boiko Borisov refuza sa demisoneze desi scandalul provocat de vanzarea regionalei energetice CEZ, unei mici companii necunoscute, abia infiintata, sprijinita de firme offshore cu capital rusesc, ia amploare.

- Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, nu se oprește din a critica „nebunia completa, parte din vanatoarea de vrajitoare” pe care o vede in acuzațiile de corupție care i se aduc. In ceea ce ar putea fi o lovitura de grație in defavoarea premierului, un apropiat de mare incredere de-al lui ar…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a adus in cadrul conferintei de securitate de la Munchen o bucata de drona daramata de armata israeliana, acuzand astfel Iranul ca a incalcat spatiul aerian al Israelului.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. 'Nu testati determinarea Israelului!',…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a afirmat sambata ca evreii s-au numarat printre faptasii Holocaustului, iar omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, l-a criticat aspru, spunand ca da dovada de „inabilitate de a intelege istoria”.

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba pe 5 martie, au declarat vineri oficiali americani, relateaza Reuters. 'Presedintele (Trump) are o relatie extraordinara cu premierul (Netanyahu) si asteapta cu nerabdare sa il intalneasca',…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri ca este hotarat sa ramana in post, in pofida amenintarii unei inculpari de coruptie care-i pune in discutie viitorul dupa aproape 12 ani de putere, scrie AFP. Netanyahu a respins indemnuri la demisie din partea opozitiei, dupa publicarea,…

- Politia israeliana a recomandat, marti seara, autoritatilor judiciare, dupa mai mult de un an de investigatii, inculparea pentru acte de coruptie a premierului Benjamin Netanyahu, informeaza cotidianul Haaretz.

- Poliția israeliana vrea ca premierul Benjamin Netanyahu sa fie acuzat de corupție. Poliția Israeliana susține ca primul ministru Benjamin Netanyahu ar trebui sa fie acuzat de dare de mita, anunța presa locala.

- Decizia de incepere a urmaririi penale ii revine procurorului general.Ministrul justitiei, Ayelet Shaked, a afirmat ca dupa parerea ei un prim-ministru nu trebuie sa demisioneze chiar daca este inculpat oficial, informeaza Agerpres.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca discuta "de ceva timp" cu Administratia americana despre proiectul de anexare de colonii in Cisiordania ocupata, potrivit unuia dintre purtatorii sai de cuvant, informeaza AFP. "Cu privire la anexare, pot sa va spun ca deja de ceva timp eu discut…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, l-a criticat aspru pe seful politiei din Israel, dupa ce acesta a afirmat ca „elemente puternice“ au trimis anchetatori privati intr-o aparenta tentativa de a-i discredita pe ofiterii care il investigheaza pe seful executivului, relateaza dpa international.

- Dupa ce guvernul condus de Benjamin Netanyahu și-a anunțat intențiile de a deporta mii de refugiați africani, mai multe proteste care cereau anularea planului au izbucnit in statul din Orientul Mijlociu. Premierul israelian l-a acuzat pe miliardarul George Soros ca ar fi in spatele manifestațiilor,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca va legaliza o asezare construita ilegal in Cisiordania ca raspuns la uciderea unui rabin ce locuia in aceasta comunitate, informeaza site-ul postului France 24.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a intrerupt in mod public pe ministrul german de Externe Sigmar Gabriel pentru a-l corecta cu privire la pozitia Guvernului israelian referitoare a crearea unui stat palestinian care sa coexiste cu Israelul, relateaza AFP. ”Stiti ca Germania este foarte favorabila…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat în vizita la Moscova, a acuzat luni Iranul ca doreste sa 'distruga' statul evreu, relateaza AFP. Iranul 'intentioneaza sa ne distruga', a declarat premierul israelian, într-un discurs rostit alaturi de presedintele rus Vladimir…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a plecat luni dimineata la Moscova pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin si a-l avertiza ca Iranul incearca "sa transforme Libanul intr-un sit gigantic de rachete", relateaza Xinhua. In remarcile sale inainte de plecare, Netanyahu…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat, miercuri, ca este de parere ca SUA vor muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim in mai putin de un an, intrand in contradictie cu declaratiile oficialilor americani, infomeaza site-ul postului France24.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, susține ca serviciile de informații din Israel ar fi oprit numeroase atacuri teroriste care vizau țari europene. Prim-ministrul afirma ca unele dintre acestea s-ar fi folosit de aviația civila, facand probabil referire la atacuri de tipul celor de la 11 septembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, una dintre temele abordate fiind problematica statutului Ierusalimului si evolutiile de dupa adoptarea proiectului de rezolutie la nivelul Adunarii Generale a ONU pe aceasta…

- Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la initiativa acestuia din urma, despre evolutiile legate de adoptarea, la 21 decembrie 2017, la nivelul Adunarii Generale a ONU, a proiectului de rezolutie pe tema statutului Ierusalimului.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat el luni sprijinul pentru demonstratiile din Iran, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. Citeste si: Trump se implica in razboiul din Iran si da SEMNALUL: 'Este timpul…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a urmat decizia omologului sau american Donald Trump care a anuntat transferul la Ierusalim a ambasadei tarii sale in Israel, o decizie salutata luni de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit caruia si alte tari ar putea urma. Premierul…

- Israelul îsi va anunta oficial intentia de a se retrage din UNESCO (organizatia Natiunilor Unite pentru educatie, stiinta si cultura) înainte de sfârsitul acestui an, a afirmat duminica premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit dpa si EFE. Un purtator de cuvânt al Ministerului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a descris ONU drept o "casa a minciunilor", joi, inaintea votului Adunarii Generale, ce vizeaza un proiect de rezolutie care cere Statelor Unite sa-si retraga recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Mii de israelieni au iesit în strada sâmbata seara la Tel Aviv pentru a cere demisia premierului Benjamin Netanyahu pe fondul suspiciunilor de coruptie care planeaza asupra lui. „Coruptii trebuie sa plece“, se putea citi pe mai multe pancarte afisate cu prilejul…