- Ministrul iranian al telecomunicatiilor, Mohammad Javad Azari-Jahromi, a sustinut sambata, intr-un mesaj pe Twitter, ca satelitul pe care tara sa a incercat sa il lanseze joi nu a suferit daune in urma esecului operatiunii, transmite Reuters. Vineri, presedintele american Donald Trump a difuzat, tot…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca Statele Unite nu sunt implicate in esecul lansarii unei rachete iraniene si a urat noroc regimului de la Teheran in descoperirea cauzei problemei, transmite Reuters. "Statele Unite ale Americii nu au fost implicate in accidentul catastrofal…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite si l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu ca Emmanuel vrea…

- Iranul monitorizeaza toate navele americane prezente in regiunea Golfului si are o arhiva cu imagini ale actiunilor lor cotidiene, a afirmat marti contraamiralul Hossein Khanzadi, potrivit Clubului Tinerilor Jurnalisti, relateaza Reuters potrivit Agerpres Iranul si Statele Unite au ajuns in…

- ”Trmiteti-o inapoi! Trmiteti-o inapoi!”, au scandat miercuri seara, in North Carolina, sustinatori ai miliardarului republican, la unul dintre mitingurile sale, vizand-o pe aleasa democrata in Camera Reprezentantilor Ilhan Omar - una dintre primele doua femei musulmane alese in Congresul american.…

- Presedintele american Donald Trump, care a indemnat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, mai multe alese democrate din Congresul american sa se "intoarca" de unde au venit in loc sa critice Statele Unite, a insistat luni ca respectivele legislatoare "urasc" America si ca, "daca nu le place…

- Guvernul Omanului dezminte ca a transmis vreun mesaj Iranul din partea Statelor Unite, in urma distrugerii unei drone americane, saptamana trecuta, in apropierea Stramtorii Ormuz, relateaza Reuters, conform news.ro.”Sultanatul urmareste cu ingrijorare actualele dezvoltari regionale si spera…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni ca președintele american Donald Trump și aliații acestuia doresc un razboi cu Iranul, nu rezolvarea problemelor pe cale diplomatica, in urma noului set de sancțiuni impus de catre Statele Unite, relateaza Mediafax citand Reuters.