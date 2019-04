Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui Donald Trump va intensifica presiunile asupra Iranului, a afirmat miercuri secretarul de Stat american, Mike Pompeo, în cursul unei audieri în Comisia pentru Afaceri Externe din Senatul SUA, relateaza Mediafax citând Reuters. "Va pot asigura…

- Statele Unite au aparat miercuri in Consiliul de Securitate decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, pozitie condamnata in unanimitate de cele 14 state partenere in cadrul reuniunii de urgenta solicitate de Siria, informeaza AFP. Siria a solicitat…

- „Pozitia Uniunii Europene in privinta statutului Platoului Golan nu s-a schimbat", a declarat Federica Mogherini conform unui comunicat al Serviciului European de Actiune Externa. „In conformitate cu rezolutiile Consiliului de Securitate ONU 242 si 497, Uniunea Europeana nu recunoaste suveranitatea…

- Președintele american Donald Trump a avertizat miercuri ca Statele Unite vor impune tarife suplimentare la importurile auto din Europa daca Washington și Bruxelles nu vor putea ajunge la o înțelegere, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Liderul de la Casa Alba a mai…

- În contextul în care România s-a alaturat statelor care l-au recunoscut drept președinte interimar al Venezuelei, liderul opoziției Juan Guaido a transmis un mesaj de mulțumire pentru sprijinul acordat. Distribuind postarea pe twitter a președintelui Klaus Iohannis, Guaido…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat Statele Unite ale Americii ca promoveaza "hegemonia mondiala" si a acuzat administratia de la Washington ca incearca sa-l indeparteze de la putere pe presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, aliat al Teheranului, relateaza Reuters. ''Americanii sunt,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo va cere sambata Consiliului de Securitate al ONU sa il recunoasca pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei, a anuntat vineri Departamentul de Stat de la Washington, printr-un comunicat preluat de Reuters. Statele Unite au cerut…

