Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite isi intimideaza chiar si proprii sai aliati, a declarat Mohammad Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, in cursul vizitei sale in Turcia, in contextul tensiunilor intre Ankara si Washington privind detentia unui pastor crestin american, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a exclus sambata o intalnire intre iranieni si americani dupa reintroducerea sanctiunilor de catre Statele Unite contra Teheranului, informeaza AFP.

- Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a calificat drept "efecte ale unor anunturi" ce "nu functioneaza" propunerea surpriza a presedintelui american Donald Trump de a lansa discutii cu Iranul, informeaza miercuri France Presse, potrivit Agerpres. Trump a parut luni sa deschida…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat sambata ca influenta Bisericii Ortodoxe subordonata Patriarhiei Moscovei, care numara milioane de credinciosi in Ucraina, constituie o „amenintare directa la securitatea nationala” a tarii sale.

- "Fiti prudent!", i-a raspuns luni pe Twitter presedintelui american ministrul iranian al afacerilor externe Mohammad Javad Zarif, la cateva ore dupa un avertisment de o rara virulenta a lui Donald Trump la adresa Iranului, relateaza AFP. Folosind majuscule ca si Donald Trump cu o zi inainte, Zarif a…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a salutat, vineri, intentiile partenerilor internationali de a opune rezistenta presiunilor exercitate de Statele Unite in sensul abandonarii Acordului nuclear din 2015, informeaza Mediafax."Ceea ce am observat in cadrul intrevederii este…

- Planul de atentat dejucat impotriva unei reuniuni a opozitiei iraniene sambata in apropiere de Paris releva o "stratagema" care urmareste sa afecteze imaginea Republicii Islamice Iran, a apreciat luni ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif pe contul sau Twitter, citat de AFP, informeaza…