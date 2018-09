Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul social-democrat Razvan Rotaru cere conducerii organizatiei judetene a PSD Botosani sa consulte membrii filialei inainte de votul de vineri din Comitetul Executiv National al partidului, cand se va pune in discutie scrisoarea privind demisia presedintelui Liviu Dragnea.Rotaru a declarat,…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, care este si lider al PSD SIbiu, a declarat, joi seara, ca Liviu Dragnea a fost votat de catre toti membrii de partid, iar potrivit Statutului, in Comitetul Executiv National ”nu se poate pune problema demiterii

- Mandatul cu care președintele interimar al PSD Sibiu, ministrul Bogdan Trif, merge, dupa ședința Biroului Permanent Județean, la CExN, este ca nu se pune problema demiterii lui Liviu Dragnea, scrie Mediafax.„Sunt presedintele PSD Sibiu, dar fac parte in același timp și din Guvernul PSD condus…

- "Sunt presedintele PSD Sibiu, dar fac parte in acelasi timp si din Guvernul PSD condus de doamna Viorica Dancila. Asa ca rolul meu este, inainte de toate, sa imi adun oamenii la o masa rotunda si impreuna sa luam o decizie. La PSD majoritatea a decis intotdeauna, la PSD Sibiu echipa este la fel de…

- Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat ca liderii organizatiilor din Transilvania a partidului nu si-au pus problema unei cereri de demisie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ci i-au solicitat sa convoace sedinta CExN pentru toti cei care au nemultumiri in ideea de a

- Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, ca liderii organizatiilor din Transilvania a partidului nu si-au pus problema unei cereri de demisie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ci i-au solicitat sa convoace sedinta CExN pentru toti cei care au nemultumiri in ideea de…

- Filiala PSD Sibiu, condusa de ministrul Turismului, Bogdan Trif, o acuza pe senatoarea PSD Ecaterina Andronescu, care a cerut demisia lui Liviu Dragnea si schimbarea Guvernului cu unul mai competent, ca „a raspuns imediat ordinelor din inregistrarea lui Werner Iohannis” si ca „a procedat miseleste,…

- "Este o discutie pe care cu siguranta o sa o purtam in continuare in cadrul Coalitiei PSD-ALDE si este o discutie care cu siguranta se va purta in continuare si in structurile de conducere ale PSD, in Biroul permanent si in Comitetul Executiv National", a spus Mihai Fifor, intrebat daca se va mai…