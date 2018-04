Ministru german: Lumea râde de întârziatul proiect al aeroportului din Berlin Toata lume rade de proiectul Germaniei pentru un aeroport international la Berlin, intarziat fara speranta, a spus ministrul transporturilor Andreas Scheuer in remarci publicate duminica. "Intreaga lume rade de acest santier din capitala noastra, si nu-mi place cand oamenii rad pe seama Germaniei" a declarat Scheuer pentru ziarele grupului media Funke, conform dpa. Si a adaugat ca, in fata acestei situatii, nici el nu poate decat sa clatine din cap. Dupa ce initial trebuia sa fie inaugurat in 2011, noul aeroport international Berlin-Brandenburg (BER), situat langa Schoenefeld, al doilea aeroport… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- „A fost ministru de Finanțe (Ionuț Mișa), a avut șansa unei imagini de ansamblu in economie. A fost ministru și cred ca este o posibila varianta, de asta am facut și propunerea. Poate sa arate ca lucrurile se pot schimba in bine, mai ales ca el a venit in Parlament și a propus bugetul pe 2018, sunt…

- Trupul neinsuflețit al lui Nicolae Tilihoi, rapus duminica de o boala incurabila, a fost depus, in jurul orei 12:45, in zona VIP de la stadionul "Ion Oblemenco". In orele ce urmeaza, la stadion va sosi intreaga delgație a naționalei Romaniei. De asemenea, intreaga echipa a lui U Craiova va ajunge la…

- Papa Francisc, care a marcat duminica la Vatican inceputul Saptamanii Sfinte, ce se incheie de Pasti, i-a indemnat pe tineri sa nu renunte la efortul de a se face auziti si sa nu permita generatiilor mai in varsta sa ii reduca la tacere sau sa le anestezieze idealismul, relateaza Reuters. Citește…

- Bundesliga a decis joi sa mentina asistenta video in arbitraj (VAR) dupa un sezon de testare, cu unanimitatea celor 18 cluburi din prima divizie germana de fotbal, cu o singura abtinere. Dupa debuturi haotice, VAR s-a impus in peisajului campionatului Germaniei. In raport cu debutul sezonului,…

- O tehnica unica si care utilizeaza terapia cu celule stem a restabilit vederea a doi pacienti. Oamenii, in varsta, sufereau de afectiuni ce erau considerate a fi iremediabile pana in prezent.

- Regizorul american laureat cu Oscar, Steven Spielberg, va fi distins cu premiul David di Donatello pentru intreaga cariera de Accademia del Cinema Italiano (ACI), la cea de-a 62-a editie a recompenselor cinematografice italiene, ce va avea loc pe 21 martie la Roma, au informat organizatorii citati de…

- Numarul de prime cereri de azil depuse in Uniunea Europeana a scazut cu aproape 50% in 2017 in comparatie cu anul anterior, indica un raport publicat miercuri de grupul media german Funke, care citeaza biroul european de statistica, Eurostat, transmite dpa. Anul trecut, in cele 28 de state…

- Antrenorul demisionar al nationalei de rugby a Romaniei, galezul Lynn Howells, spune, intr-un interviu acordat site-ului FRR, ca-si asuma intreaga responsabilitate pentru rezultatele tricolorilor si ca este ''intristat'' de modul cum se incheie colaborarea sa cu reprezentativa ''Stejarilor''.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat doborarea unui avion de pasageri despre care se credea ca a fost deturnat de teroristi care voiau sa atace ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci din 2014, dar ordinul nu a fost pus in aplicare intrucat s-a dovedit a fi o alarma falsa.

- Autor: Adrian NASTASE Stenogramele unor intalniri intre liderii americani si cei sovietici ne ajuta sa intelegem mai bine evenimentele din Romania si din Europa, din perioada 1989-1990. Un document remarcabil este stenograma discutiei dintre Gorbaciov si Baker, de la Moscova, din 18 mai 1990, in contextul…

- Text: Andreea Vasile Arnoud Raskin este un antreprenor social care ajuta copiii fara adapost din lumea intreaga sa aiba acces la educație prin intermediul unei școli mobile pe care a creat-o. Cu ea merge in cartierele marginașe din orașele lumii și pune bazele in educația copiilor care nu au avut șansa…

- Bluehole a dat drumul la update-ul cu numarul 9 pentru versiunea de Xbox One a jocului PlayerUnknown’s Battlegrounds, dar din pacate, harta deșertica mult-așteptata nu este inclusa. Update-ul corecteaza probleme și aduce imbunatațiri gameplay-ului, printre care și party matchmaking-ul…

- Serena Williams a primit o surpriza fantastica din partea soțului ei, cu ocazia revenirii in tenis. Soțul tenismenei, Alexis Ohanian, a facut ca patru panouri publicitare in care apare ea impreuna cu fetița ei sa fie expuse peste tot prin Palm Springs. "Acestea tocmai au…

- Vestitul ger al Bobotezei, care a lipsit cu desavarsire in ianuarie, pare sa se mute pe final de februarie. Vestile venite sambata de la meteorologi pot fi de speriat pentru persoanele care suporta mai greu temperaturile scazute. Intreaga harta a tarii este colorata fie in galben, fie in portocaliu,…

- Sylvester Stallone a reacționat la știrea falsa care a circulat luni pe internet potrivit careia ar fi murit. Vedeta din Rocky și Rambo nu a parut deloc nervos de vestea care i-a zguduit familia dar și fanii și a postat un video in care apar și fiicele lui. "E minunat sa te intorci din morți",…

- Captura a fost facuta luni seara, in jurul orei 19:00, cand polițiștii Secției nr. 1 Vlaicu au oprit in trafic, la cererea colegilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, un autoturism in care au fost gasiți trei saci de polietilena in care se aflau țigaretele de contrabanda.…

- Povestea unui cersetor din Suedia care umbla la el cu o suma uriasa de bani face inconjurul lumii. Oamenii legii au fost socati sa constate ca acesta avea asupra lui in jur de 6 milioane de coroane suedeze, echivalentul a peste 600.000 de euro

- O noua performanta obtinuta de salajeanul nevazator Alexandru Bologa, sportiv ce practica judo-ul, un sport prin care a ajuns sa devina cunoscut la nivel international. Tanarul originar din localitatea Dersida, comuna Bobota, a participat in urma cu cateva zile la editia din acest an a Open-ului International…

- Cladirea noii gradinițe din Santana, construita vis-a-vis de fostul spital, pe locul unei foste școli generale, a fost ridicata din fonduri de la Guvern, printr-un imprumut de la Banca Mondiala. Lucrarea a fost realizata de o firma din Mehedinți, care a caștigat licitația organizata de Minister și a…

- ACTUALIZARE: Din cauza conditiilor meteo, intreruperea alimentarii cu apa potabila din orasul Targu Lapus de pe strada Doinei de astazi, 9 februarie 2018 va fi reprogramata. O strada intreaga ramane fara apa potabila vineri, 9 februarie. Astfel, din cauza lucrarilor de modernizare la reteaua de apa,…

- Intalnirile de lucru pentru organizarea Summit-ului UE din 2019 la Sibiu continua. Spre exemplu, Primarul Astrid Fodor a primit miercuri, 7 februarie, la sediul Primariei Sibiu, vizita unei delegații din Ministerul Afacerilor Externe condusa de doamna Doris Mircea, directorul general al Serviciului…

- Judetul Covasna are in vedere alocarea sumei de sase milioane de euro pentru realizarea aeroportului international Brasov-Ghimbav, de care vor beneficia si cetatenii din Covasna, a declarat marti, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Sandor Tamas. „Cu Brasovul avem o idee buna si vrem sa…

- O tanara de 18 ani a fost arsa de vie in timpul unui festival al vrajitoarelor, care a avut loc in sud-vestul Germaniei. Polițiștii au inceput sa investigheze acest caz. Conform martorilor, tanara a fost legata și apoi scunfundata intr-un cazan cu apa clocotita. Fata a fost lasata ulterior in cazan,…

- La batranete, omul ar trebui sa se odihneasca, inconjurat de iubirea copiilor si a familie, lipsit de grijile care l-au incaruntit. Insa, pentru o mare parte din batrani, varsta inaintata vine cu o povara greu de dus.

- Viitorul guvern al Germaniei trebuie sa respecte angajamentul de a creste cheltuielile pentru aparare pana la 2% din PIB, a declarat luni, la Wiesbaden, secretarul armatei americane, Mark Esper, citat de Reuters.

- MUZICA… Artista vasluianca Nadia Duluman a lansat, de ziua Unirii Principatelor Romane, o melodie-imn ce ii indeamna pe romani la unitate – “Sus romani din lumea intreaga”. Videoclipul a fost filmat in Bucovina, impreuna cu Orchestra Artistica Ciprian Porumbescu Suceava, sub bagheta maestrului dirijor…

- Armata germana a trimis 13 tancuri suplimentare in Lituania, intr-o demonstratie de forta in fata unei amenintari militare percepute ca venind din partea Rusiei, relateaza joi dpa. Treisprezece vehicule blindate tip Boxer si un vehicul blindat de recuperare au fost incarcate joi la Immendingen,…

- Un scriitor freelancer a facut un experiment care a uimit pe toata lumea: a creat un restaurant care a ajuns in topul celui mai cunoscut site de review-uri, deși localul nu exista.Oobah Butler a avut ideea de a transforma șoprunul casei sale in cel mai bun restaurant din Londra.

- Fostul arbitru de fotbal Cristian Teodorescu a decedat, marti dimineata, la varsta de 76 de ani. Acesta a incetat din viata la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau, in urma unui infarct care l-a tinut internat pe Terapie Intensiva in ultimele trei zile.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Anamaria Prodan a inceput anul 2018 in forta! Atat in viata privata, cat si in cea profesionala. Fericita pana peste cap de reusita ei, vedeta a impartasit cu prietenii virtuali motivul bucuriei sale. Unul dintre internauti a felicitat-o si i-a spus ca este "Numarul 1".

- La data de 17 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au identificat pe raza localitații un barbat de 56 de ani, din municipiul Motru, urmarit internațional, pe numele caruia exista o semnalare emisa de catre autoritatile italiene pentru arestare in vederea extradarii. Persoana…

- Astra Film Festival Sibiu pregateste cea de-a XXV-a editie care se va desfasura in perioada 15-21 octombrie 2018 la Sibiu. Pe 5 decembrie 2017, au inceput inscrierile de filme - regizori, producatori si distribuitori de filme din toata lumea isi pot inscrie cele mai recente productii de film documentar…

- In urma cu un an, Luis Fonsi si Daddy Yankee dadeau lovitura cu piesa "Despacito", lumea intreaga fredonand celebrul refren. Dar daca ai afla ca artistul portorican este innebunit dupa o melodie cantata de o trupa din Romania?

- Vestea morții lui Dolores O'Riordan, solista trupei "The Cranberries", la doar 46 de ani, a indoliat intreaga lume. S-a prabușit in timp ce inregistra in studio. Toate ziarele au titrat in seara de 15 ianuarie tristul titlu. Cat despre Romania, trupa inseamna "Dreams", inseamna "Zombie" și inseamna…

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a decis sa incorporeze yuanul chinez in rezervele sale valutare, a anuntat luni Andreas Dombret, membru in comitetul director al Bundesbank, transmite Reuters.

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), senatorul Traian Basescu, i-a sugerat duminica seara premierului Mihai Tudose ca, odata cu restructurarea Guvernului, sa constituie un minister al reintregirii tarii. Basescu a declarat ca Romania trebuie sa ceara anularea pactului Ribbentrop-Molotov,…

- Peste 3.000 de crestini, dintre care doua treimi din Nigeria, au fost ucisi in lume intre noiembrie 2016 si octombrie 2017 "din motive legate de credinta lor", un numar in crestere neta, a anuntat ONG-ul Open Doors, citat de AFP.

- Uniunea Europeana va gazdui pe 31 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune extraordinara a grupului international al donatorilor pentru Palestina, Comitetul Ad-hoc de Legatura (AHLC), in cadrul eforturilor de relansare a negocierilor de pace cu Israel, transmit miercuri dpa si Reuters. Reuniunea ministeriala…

- Juan Carlos Garcia, fostul fundas al echipei Wigan Athletic si al nationalei din Honduras, a murit la varsta de 29 de ani, a anuntat echipa britanica pentru care a evoluat. Fostul fotbalist fusese diagnosticat cu leucemie in 2015.

- Un nou proiect de lege privind castrarea pedofililor va fi depus in Parlament, in contextul cazului polițistului care a abuzat doi minori , in Drumul Taberei. Inițiatorul este deputatul PSD Catalin Radulescu. El afirma ca a fost printre semnatarii propunerii legislative pe aceeași tema din 2014, care…

- Juan Carlos Garcia, fostul fundas al echipei Wigan Athletic si al nationalei din Honduras, a murit la varsta de 29 de ani, a anuntat, marti, echipa britanica pentru care a evoluat. Fostul fotbalist fusese diagnosticat cu leucemie in 2015, scrie Mediafax.ro.

- Jon Paul Steuer, faimosul actor din Star Trek: The Next Generation, cel care a jucat rolul lui Alexander Rozhenko, a murit. Avea doar 33 de ani, scrie realitatea.net.Jon Paul Steuer a murit pe data de 1 ianuarie, potrivit unor surse citate de presa americana.

- In lumea intreaga, a devenit tot mai populara in ultima vreme miscarea care incurajeaza tinerele sa-si accepte si sa-si iubeasca corpul. O femeie din Canada promoveaza acest curent si sute de mii de persoane din lumea intreaga stau zilnic cu ochii pe ea. Au si motive.

- Fostul internațional Lița Dumitru a decis sa paraseasca definitiv Romania și sa se stabileasca in Statele Unite ale Americii. Ajuns la 68 de ani, fostul component al Generatiei Guadalajara nu da inapoi de la munca și de la pasiunea pentru fotbal. Anul trecut, Lița s-a mutat in Statele Unite, acolo unde…

- Perceptia generala este ca relatiile comerciale dintre Iran si Germania se rezuma la petrol si automobile, insa aceasta este incorecta, arata Michael Tockuss, presedinte al Camerei de Comert Germano-Iraniene, DIHK, citat de Deutsche Welle. Iranul, cu o populatie de 80 de milioane de locuitori, …

- Un barbat a leșinat intr-un autobuz al liniei 330. In dimineața zilei de miercuri, 3 ianuarie, a avut loc un incident șocant și revoltator intr-un autobuz al liniei 330 din Capitala. La un moment dat, i s-a facut rau unui calator, iar șoferul a oprit autobuzul și a anunțat ca nu mai pleaca pana la sosirea…