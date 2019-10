Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana vor discuta luni despre ofensiva militara lansata de Turcia impotriva militiilor kurde din nordul Siriei si vor dezbate posibilitatea de a impune sanctiuni Ankarei, dupa ce au solicitat deja autoritatilor turce sa puna capat incursiunii din cauza impactului…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a respins sambata o oferta a presedintelui american Donald Trump de a media intre Ankara si fortele kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG) pentru a pune capat incursiunii Turciei in Siria, potrivit transcrierii unui interviu acordat Deutsche Welle,…

- Conflictul a escaladat, iar guvernul de la Ankara a anuntat oficial ca printre morti se numara si un soldat turc. Uniunea Europeana evalueaza posibilitatea de a impune sanctiuni Turciei, in timp ce Donald Trump pare sa prefere variante unei medieri intre partile implicate.

- Ministerul de Externe al Turciei l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite la Ankara pentru a-l informa in legatura cu lansarea atacului asupra populației kurde din Siria, la scurt timp dupa anunțul oficial al președintelui Erdogan privind inceperea acțiunii militare, relateaza agenția Reuters,…

- Ministrul turc de interne, Suleyman Soylu, si ministrul grec pentru migratie, Giorgos Koumoutsako,s au discutat despre politicile migratiei, a relatat agentia de presa de stat Anadolu, adaugand ca lor li s-a alaturat comandantul garzii de coasta a Turciei. Mai tarziu in cursul zilei de joi, ministrul…

- O iesire fara acord a Marii Britanii din Uniunea Europeana la 31 octombrie ramane scenariul "cel mai plauzibil", a declarat marti ministrul afacerilor externe francez, Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. "Cunoasteti pozitia Frantei, care considera ca acordul de retragere (din UE) este…

- Parisul, Londra si Berlinul lucreaza la o "misiune de monitorizare si observare a securitatii maritime in Golf", a declarat marti ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, dupa sechestrarea de catre Iran a unui petrolier sub pavilion britanic in stramtoarea Ormuz, conform AGERPRES."Angajam…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, in cazul neinstituirii unei zone de securitate in nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, transmite Reuters. Turcia se afla in discutii cu SUA…