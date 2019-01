Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, spune ca intarzierea bugetului nu este a Guvernului, subliniind ca in cel mai scurt timp va exista proiectul, deoarece Parlamentul isi incepe activitatea in 4...

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, spune ca intarzierea bugetului nu este a Guvernului, subliniind ca in cel mai scurt timp va exista proiectul, deoarece Parlamentul iși incepe activitatea in 4 februarie. Gavrilescu a spus ca e nevoie de rabdare, fiind convinsa nu vor fi probleme cu bugetul.„Aceasta…

- "Nu va merge la Davos. Se va concentra asupra problemelor de aici", a declarat oficialul britanic pentru jurnalisti, in timp ce premierul May este angajat in discutii pentru a incerca sa scoata din impas dosarul privind Brexitul.Alti oficiali ai guvernului de la Londra vor reprezenta Marea…

- Calin Popescu Tariceanu a spus ca președintele Iohannis pune multe piedici Guvernului și face foarte multe șicane, insa nu ia in calcul o suspendare din funcție. "Președintele nu poate sa blocheze nici Parlamentul, nici Guvernul, pentru ca ați vazut, de fiecare data cand au aparut incercari…

- Conștienți ca nu pot sa iși puna nicio nadejde in moțiune (erau in sala 249 de parlamentari din 465, iar pentru trecerea motiunii erau necesare 233 de voturi) liberalii, in calitatea lor de lideri ai opoziției cam obosite, au recurs la o diversiune STOP In locul moțiunii doreau adoptarea a doua declarații…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu recunoaste ca in acest moment nu exista o varianta definitiva pentru noua taxa auto si nici nu este de asteptat sa se ajunga im scurt timp la o formula. Declaratia ministrului vine la scurt timp dupa ce tot ea anuntase ca forma finala a unei noi taxe de poluare…

- Comisia Europeana isi va intensifica pregatirile pentru cazul in care nu va exista un acord cu Marea Britanie privind iesirea sa din UE, a declarat joi presedintele sau Jean-Claude Juncker la finalul unui summit european consacrat Brexitului, relateaza AFP. 'Prietenii nostri britanici trebuie sa…

- Noua taxa auto, care va intra in vigoare in 2019, va fi platita de toți proprietarii autovehiculelor care polueaza și va avea mai multe componente, care nu vor intra in același timp in vigoare din prima zi a anului viitor. Cel mai probabil, noua taxa auto din 2019 va fi una anuala și nu va fi platita…