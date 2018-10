Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul bulgar de Interne, Mladen Marinov, susține ca nu exista indicii ca uciderea jurnalistei de investigații Victoria Marinova ar avea legatura cu anchetele ei privind corupția, relateaza cotidianul The Guardian. Directoare și prezentatoare la postul regional TVN din Ruse, ultimul reportaj…

- Ministrul de Interne, Horst Seehofer, a declarat ca Germania are nevoie de noi instrumente pentru a deveni un jucator cheie in domeniul securitatii cibernetice si pentru a sustine securitatea si independenta europeana. "Scopul nostru comun este acela ca Germania sa-si asume un rol de lider in domeniul…

- Ministrul de interne al landului Saxonia din estul Germaniei a fost chestionat joi de parlamentari locali intr-un scandal ce ia amploare asupra retinerii de catre politie a unei echipe de reporteri care au fost agresati verbal de un barbat la un miting al extremei-drepte, relateaza dpa. Incidentul a…

- Ministrul de Interne si sefii Jandarmeriei s-au prezentat marti la Comisia de Aparare a Camerei Deputatilor cu un unic scop: sa-si bata joc de parlamentari. S-a pus capra, dupa cum ii spune si numele, presedintele Comisiei, Dorel Caprar, care a invitat presa afara inainte ca ministrul si gradatii sa…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan si seful DSU, Raed Arafat, participa la sedinta de marti a Comisiei de aparare a Camerei Deputatilor, in contextul solicitarii liberalilor de a oferi explicatii despre protestele violente din 10 august. Carmen Dan: Pe 10 august am fost prezenta la minister dupa ora 13.00.…

- Deputații din Comisia de aparare decid, marți, cand va fi invitata Carmen Dan la audierea in forul legislativ, pentru a da explicații despre evenimentele de la protestele violente din 10 august. Ministrul de Interne a spus ca este dispusa sa vina ca sa prezinte raportul intocmit de MAI, transmite…

- Ministrul italian de interne Matteo Salvini a fost declarat persona non grata pe teritoriul insulei spaniole Mallorca, pe fondul politicii abordate de acesta fata de imigranti si minoritati, relateaza site-ul EUObserver.com si cotidianul The Guardian.