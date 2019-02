Stiri pe aceeasi tema

- Ar fi lipsit de responsabilitate pentru Uniunea Europeana (UE) sa refuze redeschiderea negocierilor asupra acordului de separare cu Marea Britanie, a declarat ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, intr-un interviu dat publicitatii duminica, informeaza Reuters. Premierul britanic…

- Premierul britanic Theresa May a transmis parlamentarilor ca amanarea Brexit-ului "nu va rezolva situatia". "Decizia ramane aceeasi - acordul, fara acord sau fara Brexit", a afirmat ea in sesiunea de intrebari a Parlamentului de la Londra. Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a acuzat-o…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat, luni, în fața Parlamentului, ca va aboli taxa pe care cetațenii europeni trebuie sa o plateasca pentru aplicarea la statul de rezident permanent. Taxa de 65 de lire va fi abolita, potrivit acesteia.Premierul britanic și-a exprimat regretul pentru…

- Premierul britanic Theresa May va avea o discuție telefonica cu miniștrii Cabinetului sau, duminica, cu o zi înainte de a merge din nou în Parlament pentru a-și anunța noua abordare pentru Brexit, afirma o sursa guvernamentala, citata de Reuters.Theresa May va avea o teleconferința duminica…

- Premierul britanic Theresa May a îndemnat parlamentarii de la Londra sa "lase deoparte interesul propriu" și sa "conlucreze în mod constructiv" la gasirea unei cai de realizare a procesului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului…

- Premierul britanic Theresa May considera ca poate obtine aprobarea parlamentului pentru acordul negociat cu Uniunea Europeana privind termenii retragerii tarii sale din blocul comunitar si isi va concentra eforturile pe convingerea membrilor Partidului sau conservator despre avantajele acordului, a…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit vineri in functia de ministru pentru Brexit pe Stephen Barclay, dupa demisia de joi a lui Dominic Raab, care si-a declarat opozitia fata de acordul convenit cu Bruxellesul cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit agentiile internationale…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri in Parlamentul de la Londra ca proiectul de acord privind Brexit-ul convenit cu o zi inainte cu Bruxellesul raspunde votului britanicilor de a parasi Uniunea Europeana, relateaza AFP. ''Ceea ce am negociat este un acord care raspunde votului…