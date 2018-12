Ministru britanic: Nu va mai exista un alt referendum privind Brexitul

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie și Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat vineri Tony Blair, fostul prim-ministru britanic, citat de Reuters, relateaza Mediafax.Fostul…

- Proiectul de acord convenit de Marea Britanie pentru iesirea din Uniunea Europeana (UE) este nu doar cea mai buna solutie la divizarea politica, ci si pentru economie, a declarat sambata ministrul britanic al economiei, Philip Hammond, informeaza Reuters. "Acest acord este modul in care Marea Britanie…

- Acordul cu Uniunea Europeana privind retragerea Regatului Unit din blocul comunitar va fi publicat marti dupa ce in ziua anterioara cabinetul britanic va analiza intelegerea, potrivit unui proiect de calendar care este discutat la Londra, a afirmat editorul politic adjunct al publicatiei The Times,…

- Negocierile privind Brexitul si-au schimbat ritmul si au devenit mai bune in ultima saptamana, desi exista inca probleme mari de rezolvare, a afirmat ministrul britanic de Finante, Philip Hammondt, scrie Reuters"In ultimele sapte, zece zile a existat o schimbare de ritm”, a declarat Philip…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a avertizat Rusia ca va suporta consecințele pentru acțiunile sale de a intimida Marea Britanie și daca va continua sa ignore regulile internaționale, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Marea Britanie a acuzat doi cetațeni ruși…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a avertizat duminica Uniunea Europeana ca daca obiectivul ei la negocierile privind Brexitul este sa pedepseasca Marea Britanie pentru ca a ales sa paraseasca blocul comunitar, atunci si alte state membre ar putea ajunge sa-si doreasca sa se desprinda de…

- Premierul britanic Theresa May a cerut duminica Partidului sau Conservator sa fie unit pentru ca guvernul sa obtina un acord bun pentru iesirea din Uniunea Europeana, insistand asupra faptului ca asa-numitul ei plan ''Chequers'' este calea cea buna inainte, relateaza Reuters. "Mesajul…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca daca in final nu va reusi sa obtina un acord acceptabil pentru tara sa la negocierile cu UE privind Brexitul, atunci Marea Britanie se va pregati pentru a iesirea din UE fara niciun acord, asigurand totusi ca va prezenta in curand blocului comunitar…