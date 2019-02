Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie ar trebui sa fie pregatita sa foloseasca forța militara pentru a-și susține interesele globale în perioada post-Brexit, urmeaza sa afirme ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, care va prezenta luni planurile Londrei de a adopta o postura militara mai dura dupa Brexit,…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a avertizat luni Marea Britanie sa nu profite de rabdarea Uniunii Europene in privinta procedurii Brexit, cerand urgent clarificari din partea Londrei pentru depasirea impasului.

- Marea Britanie va mobiliza aproximativ 3.500 de militari pentru o eventuala situatie de criza generata de iesirea din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarele relatii bilaterale, a anuntat marti ministrul britanic al Apararii, Gavin...

- Marea Britanie va mobiliza aproximativ 3.500 de militari pentru o eventuala situatie de criza generata de iesirea din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarele relatii bilaterale, a anuntat marti ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson.

- Marea Britanie și Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat vineri Tony Blair, fostul prim-ministru britanic, citat de Reuters, relateaza Mediafax.Fostul…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat vineri Tony Blair, fostul prim-ministru britanic, citat de Reuters.

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters. ''Cu numai cateva saptamani inainte ca Marea Britanie…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca perioada de tranzitie post-Brexit trebuie sa se incheie inainte de alegerile din Marea Britanie, care vor avea loc in anul 2022, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Perioada de tranzitie a Marii Britanii, in urma iesirii…