- Explicatiile furnizate de Arabia Saudita cu privire la decesul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi "nu sunt credibile", a declarat duminica ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, intr-un interviu pentru BBC, informeaza Reuters si AFP.

- Boris Johnson, fost ministru britanic de Externe si un potential rival al Theresei May, le-a spus unor membri de rang inalt din Partidului Conservator ca ar amana procedura de Brexit cu cel putin sase luni in cazul in care ar ajunge premier, relateaza publicatia The Sun, citata de agentia Reuters.

- Marea Britanie asteapta un raspuns credibil din partea Uniunii Europene privind propunerile guvernului britanic pentru viitoarele acorduri comerciale, a declarat luni ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, relateaa site-ul agentiei Reuters.

- Premierul Theresa May a fost 'constructiva si respectuoasa' in sustinerea recentelor propuneri din planul de la Chequers, dar 'am primit in schimb ironii de la lideri importanti' europeni, a spus Raab, citat de agentia Reuters, el cerandu-le oficialilor europeni sa trateze cu seriozitate aceste negocieri,…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat ca propunerea guvernului de la Londra asupra frontierei post-Brexit dintre provincia Irlanda de Nord a Marii Britanii si Republica Irlanda, tara membra a Uniunii Europene (UE), este singura credibila, informeaza marti editia online a cotidianului…

- Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene si noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, se vor intalni joi la Bruxelles penru a discuta despre acordul de iesire al Marii Britanii din Blocul comunitar, relateaza site-ul EUObserver.com

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat joi ca este increzator in faptul ca se are in vedere incheierea unui acord bun cu UE, apreciind ca a fost corect sa se stabileasca o abordare "masurata si proportionata'' care sa aiba in vedere riscurile in cazul in care cele doua…