Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al mediului, Michael Gove, unul din principalii candidati la succesiunea premierului Theresa May, a recunoscut ca a prizat cocaina, exprimandu-si 'regretul profund' pentru ca a recurs la acest drog in cateva ocazii, transmit Reuters si PA.

- Ministrul britanic al mediului, Michael Gove, unul din principalii candidati la succesiunea premierului Theresa May, a recunoscut ca a prizat cocaina, exprimandu-si 'regretul profund' pentru ca a recurs la acest drog in cateva ocazii, transmit Reuters si PA. Cotidianul The Daily Mail il citeaza…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a depus, vineri, la Avocatul Poporului, o petitie prin care solicita sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la Ordonanta de Urgenta prin care se schimba modul de alegere a presedintilor de consilii judetene. ”Presedintii de consilii judetene nu sunt…

- Esecul negocierilor de fuziune dintre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) si Renault marcheaza o lovitura pentru o retea de actuali si fosti bancheri ai bancii Goldman Sachs, care au incercat sa convinga politicienii francezi sa sustina acordul, transmite Reuters.Goldman Sachs a sustinut banca…

- Ministrul britanic pentru relatia cu parlamentul, Andrea Leadsom, si-a anuntat miercuri demisia, afirmand ca nu mai crede ca guvernul poate sa puna in practica rezultatul referendumului din iunie 2016 in favoarea Brexitului, relateaza Reuters si AFP. "Nu mai cred ca abordarea noastra va pune in practica…

- In urma cu cateva saptamani, ministrul Economiei, Nicolae Badalau, anunta intentia ministerului de a redeschide unele perimetre miniere din zona Maramures. Acesta vorbea si de existenta a trei licente de exploatare; „Mai am Remin Baia Mare, trei perimetre la care am licenta, studii de fezabilitate,…

- Riscul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana in absenta unui acord s-a redus, insa mai este de lucru in privinta votului din parlament asupra acordului incheiat de premierul Theresa May si blocul comunitar, a afirmat luni ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, potrivit Reuters. ''Speram…

- Partidul nord-irlandez care sprijina guvernul minoritar al premierului Theresa May solicita un loc la masa negocierilor comerciale post-Brexit ca pret pentru sustinerea acordata acordului negociat de sefa executivului britanic, respins de doua ori de catre Parlament, transmite sambata Reuters, citand…