- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat sambata seara ca, pentru a veni in sprijinul tuturor pensionarilor care nu au acces și pentru buna informare a acestora, ministerul sau va trimite fiecaruia acasa cate o scrisoare in care va fi informat in legatura cu situația recalculata a pensiei sale.”Acum…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, vineri, la Palatul Victoria, ca pana de Paști vor fi platite primele pensii recalculate pentru grupa a I-a și a II-a de munca. Ministrul a spus ca din cei 100.000 de pensionari care vor primi pensii majorate, au fost emise deja 35.000 de decizii, urmand ca…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca plata pensiilor pe luna aprilie se va face incepand de luni si ca zeci de mii de pensionari vor primi pensiile recalculate. „Incepand de luni facem plata aferenta lunii aprilie, pana pe 15 aprilie toti pensionarii vor avea banii acasa, indiferent de forma…

- Pensiile aferente lunii aprilie vor incepe sa fie platite de astazi, iar pentru pensionarii care au lucrat in grupele I si II de munca majorarea va fi spectaculoasa, a declarat, ieri, ministrul Muncii, Marius Budai, potrivit Agerpres. El a dat asigurari ca toate pensiile vor fi platite pana la data…

- E oficial! 42.000 de pensii vor fi recalculate pana de Paste. Vezi cine beneficiaza de marire Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat vineri, la Brasov, ca la intalnirea pe care a avut-o cu directorii caselor de pensii joi seara s-a stabilit un program si un colectiv de lucru pentru punerea in aplicare…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat vineri, la Brasov, ca, in urma implementarii unor prevederi ale criticatei Ordonante 114/2018, "sunt in jur de 200 de persoane care fie nu au plecat, fie se intorc in tara". Marius Budai a mentionat ca, pentru a se implementa masurile de stimulare a angajarii…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a vorbit sambata seara, la Romania TV, despre procesul de recalculare a pensiilor. „Se asteapta recalcularea celor cateva milioane de pensii, dupa ce legea va fi adoptata. Pe de cealalta parte, sunt recalcularile pe grupele de munca, acum, in acest moment au…