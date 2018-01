Ministrii propusi sa faca parte din Cabinetul Dancila, audiati luni in comisiile parlamentare de specialitate. Votul de investitura, la ora 15:00

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor care a afirmat ca programul de guvernare pare a fi scris "la Ministerul Agriculturii, intre doua beri" si a spus ca " e foarte bine sa fie critic". "E foarte bine sa fie critic.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la o televiziune de stiri, ca liberalii vor vota împotriva învestirii noului Guvern, iar ministrilor propusi sa faca parte din Cabinetul Dancila "le vor face viata grea" la audierile

- Chiar daca e duminica, parlamentarii Puterii, dar si actualii si posibilii viitori ministri au mers la Parlament. Alesii neamului de la PSD si ALDE au avut discutii in preziua votului de investitura pentru Cabinetul Dancila. De altfel, intrevederea – la care au participat liderii PSD si ALDE, dar si…

- Grupurile parlamentare reunite ale PSD si ALDE se întâlnesc, duminica, într-o sedinta comuna la care va participa si premierul desemnat Viorica Dancila. Potrivit secretarului general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, la reuniune vor fi prezenti si liderii de organizatii…

- Grupurile parlamentare reunite ale PSD si ALDE se intalnesc, duminica, intr-o sedinta comuna la care va participa si premierul desemnat Viorica Dancila. Potrivit secretarului general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, la reuniune vor fi prezenti si liderii de organizatii PSD, sedinta avand un caracter…

- Premierul desemnat și miniștrii propuși sa preia portofoliile in noul guvern se pregatesc pentru audierile și votul de luni din Parlament. Urmeaza discuții cruciale intre Viorica Dancila și viitorii membrii ai echipei sale, dupa ce ieri a fost anunțata lista oficiala.

- Conducerile Senatului si Camerei Deputatilor au decis vineri ca plenul comun al Parlamentului sa se intruneasca luni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern, informeaza Agerpres.ro. Plenul comun al Legislativului este programat sa inceapa la ora 15,00, dupa ce, in cursul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Slatina, despre ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca "aproape niciunul nu e la locul lui" si ca au fost nominalizati pentru aceste functii "oameni care nu cunosc...

- Liderul grupului PMP din Camera Deputatilor, Eugen Tomac, a criticat vineri decizia Birourilor permanente reunite privind timpul de audiere in comisiile parlamentare a ministrilor propusi in Cabinetul Dancila, sustinand ca astfel va fi un "simulacru de dezbatere". "Daca pe ministri propusi CEx-ul…

- Plenul Parlamentului convocat luni pentru investirea Cabinetului Dancila Conducerile Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca plenul comun al Parlamentului sa se întruneasca luni, în sesiune extraordinara, pentru votul de învestitura a noului Guvern.…

- Conducerile Senatului si Camerei Deputatilor au decis vineri ca plenul comun al Parlamentului sa se întruneasca luni, în sesiune extraordinara, pentru votul de învestitura a noului Guvern.

- Ministrii nominalizati de PSD pentru Cabinetul Dancila sunt, potrivit unor surse: Paul Stanescu - ministrul Dezvoltarii Regionale si vicepremier Sevil Shhaideh - secretar general al Guvernului Rovana Plumb - ministru delegat pentru Fondurile Europene; Danut Andrusca - ministrul Economiei; Carmen Dan…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea nu au existat negocieri privind numarul de portofolii care ar reveni ALDE in Cabinetul Dancila, el subliniind ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea nu au existat negocieri privind numarul de portofolii care ar reveni ALDE in Cabinetul Dancila, el subliniind ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri…

- Presedintele comisiei parlamentare pentru alegerile din 2009, deputatul Oana Florea, a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementara de a nu mai…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni seara ca premierul desemnat, Viorica Dancila, va face declaratii publice dupa votul de investitura, deoarece acum nu ar face dacat sa-si dea "cu parerea". Viorica Dancila "va vorbi dupa ce primeste votul de investitura pentru ca acum si-ar da cu parerea", …

- Presedintele comisiei parlamentare pentru alegerile din 2009, deputatul Oana Florea, a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementare de a nu mai…

- Viorica Dancila are la dispozitie zece zile pentru a veni in Parlament cu o echipa si un program de guvernare dupa ce a fost desemnata de presedintele Klaus Iohannis pentru pozitia de prim-ministru. Parlamentul se va reuni in sesiune extraordinara, dar nu vor exista surprize, pentru ca majoritatea PSD/ALDE…

- “Președintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opoziție și a altora de a refuza propunerea PSD-ului și ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit”, a declarat Liviu Dragnea miercuri seara, la scurt timp dupa anunțul facut de Klaus Iohannis privind nominalizarea Vioricai…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si fostul prim-ministru Victor Ponta au fost audiati la DNA Ploiesti in dosarul de coruptie in care Valeriu Zgonea, fost presedinte al Camerei Deputatilor, a fost trimis in judecata pe data de 3 ianuarie. In aceeasi cauza au fost audiati si Dan Nica si Constantin Boscodeala,…

- „Nu m-am dus frate, ca eu sunt apolitic”. Asa mi-a raspuns un prieten IT-ist, care lucreaza la o multinationala, cand l-am intrebat daca a fost la vot in 2016 la alegerile parlamentare. Prezenta la vot in cadrul alegerilor parlamentare a fost de 39,49% per total, iar prezenta in randul tinerilor…

- Parlamentul se va reuni luni in sedinta comuna pentru a dezbate proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe anul 2018.Sedinta este programata sa inceapa la ora 11,00. De la ora 10,00 va avea loc sedinta Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor de dezbatere in plen.…

- Parlamentul se reunește luni in sedinta comuna pentru a dezbate proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. De la ora 10,00 va avea loc şedinţa Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor de dezbatere în plen. Votul final asupra bugetului…

- Parlamentul se va reuni luni in sedinta comuna pentru a dezbate proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. Sedinta este programata sa inceapa la ora 11,00. De la ora 10,00 va avea loc sedinta Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor de dezbatere in plen.…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 18 - 24 decembrie: *** Dezbaterile in Parlament la proiectul legii bugetului de stat pe 2018 si cel al asigurarilor sociale sunt programate sa inceapa luni. Dezbaterile in comisiile de specialitate si comisiile de buget-finante, care intocmesc rapoartele…

- Legea bugetului de stat pentru anul 2018 a fost adoptata, vineri, in Comisiile reunite de buget-finante, cu 17 voturi „pentru” si 14 „impotriva”, urmand ca aceasta sa ajunga, in perioada urmatoare, in plenul Parlamentului pentru votul final.

- Legea bugetului de stat pe anul 2018 a fost adoptata pe amendamente in Comsiile de Buget Finanțe din Camera Deputaților și Senat.Legea a fost adoptata cu 17 voturi pentru și 14 impotriva. Din comisie, bugetul pleaca la plenul comun, unde se va da un vot pe intregul proiect. Conform…

- Comisiile pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din Camera Deputatilor si Senat au avizat, marti, cu 19 voturi "pentru" si 11 "impotriva", bugetul pe anul 2018 pentru Ministerul Educatiei Nationale, fiind aprobate si insusite toate amendamentele inaintate de parlamentari care suplimenteaza…

- Componenta pe afaceri europene din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a primit marți aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate cu 16 voturi "pentru", șase voturi "impotriva" și o abținere. Sursa foto: Arhiva AGERPRES Potrivit secretarului…

- Bugetul pe 2018 al Autoritații Electorale Permanente a fost avizat favorabil, marți, de comisiile parlamentare de specialitate reunite, cu un amendament admis. Amendamentul propune majorarea sumei alocate partidelor politice la 55 de milioane de lei, în creștere cu 30,08% fața…

- Bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru anul 2018 a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din Parlament, insa niciunul din cele cinci amendamente depuse nu a fost aprobat. Parlamentarii din Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie…

- Bugetul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) a primit aviz favorabil, marti, din partea comisiilor reunite de specialitate din Camera Deputatilor si Senat, cu 11 voturi pentru si 5 impotriva.

- Bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI) a primit aviz favorabil, marți, din partea comisiilor reunite de specialitate din Camera Deputaților și Senat, cu 11 voturi pentru și 5 impotriva. Proiectul de buget pentru anul 2018 prevede o alocare de 291,272 milioane…

- Ministerul Mediului a primit, marți, aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate din Parlament, pentru propunerea bugetara pe anul 2018. Bugetul ministerului de resort a primit 16 voturi pentru, patru împotriva și o abținere. De asemenea, la bugetul…

- Bugetul Sanatații pe 2018 a fost avizat favorabil, marți, in forma propusa de Guvern, de comisiile parlamentare de specialitate reunite, cu 18 voturi "pentru" și șapte "impotriva". Proiectul a fost aprobat cu un amendament care vizeaza alocarea sumei de 5,8 milioane lei…

- Parlamentarii din Comisiile reunite pentru egalitate de șanse au dat aviz pozitiv, marți, proiectului de buget pentru 2018 al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). Conform propunerii, anul viitor, CNCD urmeaza sa aiba un buget de 5,9 milioane de lei (o majorare de…

- Bugetul Ministerului Tineretului și Sportului pe 2018, care se ridica la 517,3 milioane de lei, a fost avizat favorabil, marți, de Comisiile reunite pentru invațamant, știința, tineret și sport ale Parlamentului. Parlamentarii din cele doua comisii reunite au votat în unanimitate (28…

- Bugetul Ministerului Tineretului și Sportului pe 2018, care se ridica la 517,3 milioane de lei, a fost avizat favorabil, marți, de Comisiile reunite pentru invațamant, știința, tineret și sport ale Parlamentului. Parlamentarii din cele doua comisii reunite au votat în unanimitate (28…

- Comisiile de specialitate ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, proiectul de buget al Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni pe 2018, in forma propusa de Guvern. Conform propunerii, anul viitor, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni urmeaza sa aiba un buget de 25,4…

- Comisiile reunite pentru politica externa ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern. În 2018, MAE are prevazute 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fața de 2017) și…

- Bugetul Min. Economiei pe anul viitor, adoptat in comisiile de specialitate Bugetul Ministerului Economiei pe anul viitor a fost adoptat în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Ministrul de resort, Gheorghe Simon, a precizat astazi, care sunt prioritatile pe termen lung ale institutiei…

- Comisiile reunite de aparare din Camera Deputatilor si Senat au avizat favorabil, marti, cu unanimitate, bugetul Ministerului Apararii Nationale pentru anul 2018. "Discutam despre o noua alocare a 2% din PIB si pentru anul 2018. Pana la urma, in felul acesta, Romania arata ca isi asuma obligatiile…

- Bugetul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), in suma de 11,767 milioane de lei, a primit marți aviz favorabil in Comisiile reunite de specialitate din Parlament. Bugetul a fost votat pozitiv de 34 de parlamentari, în timp ce 13 au fost împotriva. …

- Guvernul a adoptat in sedinta de saptamana trecuta proiectul de buget pe 2018, in care sanatatea, educatia si investitiile sunt anuntate ca domenii prioritare. Parlamentarii au avut termen pana luni, la ora 09.00, sa depuna amendamente.

- Comisiile parlamentare incep marti dezbaterile asupra bugetului de stat pe 2018, votul final fiind programat intr-o sedinta comuna a Legislativului, in 21 decembrie.Parlamentarii au avut termen pana luni, la ora 9:00, sa depuna amendamente. PNL a anuntat ca a depus peste 350 de amendamente…

- Initiativa legislativa care prevede modificarea articolului 13 din Constitutia Republicii Moldova si introducerea sintagmei "limba romana" in locul celei "moldovenesti", a fost avizata pozitiv de Comisia parlamentara pentru cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media si de Comisia parlamentara…

- Deputatul socialist, Vlad Batrincea, a anunțat in cadrul unei conferințe de presa susținuta la sediul PSRM, despre mai multe incalcari comise de Agenția Naționala pentru Curriculum și Evaluare, in organizarea examenelor de Bacalaureat.