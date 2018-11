Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul General al Guvernului, Toni Grebla, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, ca ministrul Dezvoltarii, Paul Stanescu și ministrul Transporturilor, Lucian Șova, nu și-au dat demisia din Executiv pana la ora transmiterii acestei știri.Intrebat daca vreunul din cei doi miniștri și-a inaintat…

- Jurnalistul Doru Bușcu, de la publicația Cațavencii, a anunțat o intalnire ce ar fi avut loc intre Paul Stanescu, Lucian Șova și oamenii lui Klaus Iohannis.„In urma cu doua zile, daca nu chiar seara trecuta, a fost o intalnire intre ministrul Transporturilor, Lucian Șova, ministrul Dezvoltarii,…

- Președintele Klaus Iohannis refuza sa îi numeasca miniștri pe Olguța Vasilescu la Transporturi și Ilan Laufer la Dezvoltare. Olguța Vasilescu nu va mai avea ministeriat, dupa ce a președintele a semnat decretul de revocare al acesteia de la Ministerul Muncii. Vasilescu…

- Lista remaniabililor este deschisa de vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii. Liderului PSD Olt nu i se iarta faptul ca s-a aliat cu Firea, Tutuianu si Neacsu impotriva lui Liviu Dragnea. Al doilea remaniabil este celebrul Danut Andrusca, ministrul Economiei. Lucian Sova, ministrul Transporturilor,…

- Liviu Dragnea a fost intrebat de jurnalisti, la Parlament, daca este finalizata evaluarea membrilor Guvernului si cand va avea loc CExN."Cand se intoarce doamna prim-ministru din aceste vizite oficiale, impreuna cu dumneaei stabilim data Comitetului Executiv", a raspuns Dragnea.Intrebat…

- In martie 2019 se va putea circula cu metroul pe Magistrala 5, pe tronsonul 1, intre Eroilor si Drumul Taberei, a declarat intr-un interviu pentru News.ro ministrul Transporturilor, Lucian Sova, care subliniaza ca isi mentine termenul privind darea in folosinta a proiectului. Investitia a fost inceputa…

- Lucian Șova, ministrul Transporturilor, directorul Metrorex, Dumitru Sodolescu, si reprezentanti din Unitatea Sindicatul Liber Metrou nu au ajuns la niciun acord privind revendicarile solicitate de catre sindicalisti in cadrul protestelor organizate in ultimele zile.