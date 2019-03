Stiri pe aceeasi tema

- Acordul Brexitului sustinut de premierul Theresa May are putine sanse sa fie prezentat saptamana aceasta pentru a treia oara in Camera Comunelor, a recunoscut marti ministrul Brexitului Steve Barclay, relateaza Reuters.

- Soarta Theresei May atarna de un fir de ata dupa noua infrangere umilitoare suferita marti in Parlament prin votul negativ primit de Acordul privind Brexitul, un dosar care i-a ocupat premierului britanic aproape in exclusivitate timpul si i-a otravit mandatul de la venirea sa la putere, comenteaza…

- Ministrul sanatatii, Matt Hancock, a declarat, duminica, ca exista opțiunea de a institui legea martiala pentru a calma tulburarile civile care ar putea aparea in cazul unui Brexit fara acord, dar ca atentia guvernului nu se concentreaza pe acest aspect. Hancock a fost intrebat de BBC daca guvernul…

- Declarația a fost facuta, sambata, de Andrea Leadsom, presedintele Camerei Comunelor, cu cateva zile inainte ca parlamentul britanic sa voteze o serie de amendamente prin care incearca sa stabileasca cum sau daca va parasi proiectul european la care a aderat in 1973. Data la care Marea Britanie paraseste…

- Premierul britanic Theresa May va avea o discuție telefonica cu miniștrii Cabinetului sau, duminica, cu o zi înainte de a merge din nou în Parlament pentru a-și anunța noua abordare pentru Brexit, afirma o sursa guvernamentala, citata de Reuters.Theresa May va avea o teleconferința duminica…

- Parlamentul britanic va dezbate si isi va exprima votul asupra planului B privind Brexit-ul al premierului Theresa May la 29 ianuarie, a anuntat joi presedinta Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, potrivit Reuters, relateaza Agerpres.Acordul initial propus de May, dupa ce a fost convenit cu…

- Parlamentul britanic va dezbate si isi va exprima votul asupra planului B privind Brexit-ul al premierului Theresa May la 29 ianuarie, a anuntat joi presedinta Camerei Comunelor, Andrea Leadsom, potrivit Reuters. Acordul initial propus de May, dupa ce a fost convenit cu Uniunea Europeana,…

- Parlamentul britanic va dezbate și vota un plan B pentru Brexit pe 29 ianuarie, dupa ce marți Camera Comunelor a respins proiectul de Acord Brexit negociat de premierul Theresa May cu Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Acest plan B vine dupa ce guvernul premierului a reușit sa supraviețuiasca moțiunii…