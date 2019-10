Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de Externe ai UE nu au reușit sa ajunga la un acord privind deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord, in special din cauza Franței, care dorește o reforma profunda a procesului de extindere.

- Ministrul francez al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian a anuntat marti ca se va deplasa in Irak pentru a discuta cu autoritatile irakiene si "kurzi" despre "securitatea" taberelor in care sunt detinuti jihadistii straini dupa lansarea ofensivei turce in nord-estul Siriei, relateaza AFP, potrivit…

- Ambasadorul Turciei la Paris a fost convocat joi la Ministerul francez de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu ofensiva militara turca in nord-estul Siriei, afirma surse guvernamentale citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Jean-Yves Le Drian,…

- O iesire fara acord a Marii Britanii din Uniunea Europeana la 31 octombrie ramane scenariul "cel mai plauzibil", a declarat marti ministrul afacerilor externe francez, Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. "Cunoasteti pozitia Frantei, care considera ca acordul de retragere (din UE) este…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit marti pe premierul Republicii Mali, Boubou Cisse, pentru a discuta despre cooperarea in domeniul securitatii, impotriva gruparilor jihadiste, care isi continua atacurile in pofida a mai mult de zece ani de interventie internationala, informeaza AFP. Aflat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit marti pe premierul Republicii Mali, Boubou Cisse, pentru a discuta despre cooperarea in domeniul securitatii, impotriva gruparilor jihadiste, care isi continua atacurile in pofida a mai mult de zece ani de interventie internationala, informeaza AFP…

- Franta a facut apel luni seara la "eliberare rapida" a celor peste o mie de manifestanti arestati in cursul protestelor din centrul Moscovei, de la sfarsitul saptamanii, precum si a opozantului Alexei Navalnii, exprimand totodata "profunda preocuparea in fata acestor evolutii recente", informeaza…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, i-a solicitat marți adjunctului ministrului iranian de Externe, Abbas Araqchi, care se afla în vizita la Paris, ca țara sa sa respecte din nou Acordul nuclear și sa ia masuri pentru reducerea tensiunilor din Golful Persic, potrivit Euronews, scrie…