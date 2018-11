Miniştrii de Externe avertizează Europa să îşi apere frontierele externe ''Ajutorul trebuie sa fie furnizat acolo unde exista probleme, cu proiecte de dezvoltare realizate in tarile de origine ale migrantilor, pentru a se preveni astfel un alt val de migratie'', a declarat Szijjarto pentru agentia de presa ungara. Szijjarto si Cerar au calificat drept incorecta si inacceptabila recenta decizie a Austriei de a reintroduce controale de-a lungul granitelor sale cu Slovenia si Ungaria, informeaza Agerpres. Cei doi ministrii au discutat, de asemenea, despre securitatea si cooperarea bilaterala in domeniul energiei. Pe agenda vizitei la Ljubljana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

