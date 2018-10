In acest an aproximativ 88.000 de persoane au ajuns in Europa prin trecerea Marii Mediterane, in scadere cu 40% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Organizatiei Internationale pentru Migratie.



Uniunea Europeana incearca sa obtina mai mult sprijin din partea statelor din Africa de Nord, unde se afla majoritatea punctelor de plecare ale ambarcatiunilor cu migranti.



In luna iunie, liderii statelor UE au sustinut ideea crearii unor centre de debarcare in nordul Africii pentru migrantii salvati pe mare. Nicio tara africana nu s-a oferit sa gazduiasca astfel…